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26 detidos e 40 quilos de haxixe apreendidos em megaoperação da GNR em Aveiro

Daniela Rodrigues
Há 1h e 18min
Crime
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Investigação levou ao cumprimento de vários mandados judiciais em diferentes pontos do distrito de Aveiro

Uma megaoperação da Guarda Nacional Republicana (GNR) está, esta terça-feira, a decorrer em vários pontos do distrito de Aveiro, no âmbito de uma investigação relacionada com o tráfico de estupefacientes.

A ação, conduzida pela estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Aveiro, teve início pelas 07:00, com o cumprimento de vários mandados judiciais.

A TVI e CNN Portugal sabem que foram detidas pelo menos 26 pessoas. No decurso da operação, a GNR apreendeu cerca de 40 quilos de haxixe, além de outros elementos com interesse para a investigação.

A operação continua em curso.

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Temas: Tráfico de droga GNR Mandados judiciais Haxixe Investigação Criminal do Comando Territorial de Aveiro

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