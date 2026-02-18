GNR apanha 100 quilos de droga e faz vários detidos durante operação em Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 18 min
GNR (imagem Getty)

Ação foi desencadeada num âmbito de uma investigação já existente

Uma operação policial que ainda está a decorrer em vários locais do distrito de Lisboa já resultou na detenção de seis pessoas e na apreensão de cerca de 100 quilos de produto estupefaciente.

A ação foi desencadeada no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, visando desmantelar uma alegada rede de distribuição de droga no país.

As diligências continuam no terreno, não estando excluídas novas detenções ou apreensões nas próximas horas.

Temas: Tráfico de droga Estupefacientes Droga Lisboa GNR

Crime e Justiça

Há 18 min

