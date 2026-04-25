"Rainha da Cocaína", "La Jefa" e as ‘narcas’ de Sinaloa: a vida secreta das mulheres por trás dos impérios do narcotráfico

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No mundo hiper-masculino dos cartéis de droga latino-americanos, por vezes, é às mulheres que se deve estar atento. Griselda Blanco, Antonella Marchant e Rosalinda Gonzalez Valencia são exemplos disso mesmo, recusaram a vida de "buchona" - gíria de Sinaloa para as mulheres dos barões da droga - e tomaram as rédeas dos cartéis. Depois, há o caso de Emma Coronel Aispuro, a mulher do conhecido traficante mexicano "El Chapo" e uma das "buchonas" mais famosas do mundo

No mundo hiper-masculino dos cartéis de droga latino-americanos, por vezes é às mulheres que se deve prestar atenção. Foi assim que os militares mexicanos caçaram um dos traficantes mais procurados do mundo - Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes - numa operação ousada no início deste ano que incluiu forças especiais que invadiram o seu esconderijo no estado de Jalisco.

Entre os pormenores que chamam a atenção nessa incursão - que provocou uma onda de violência de retaliação em todo o país que deixou vários turistas americanos encalhados - está a forma como os militares acabaram por localizar um homem que andava fugido há anos, era procurado pelas autoridades mexicanas e norte-americanas e tinha a cabeça a prémio por 15 milhões de dólares.

Limitaram-se a seguir uma das suas amantes, que os levou inadvertidamente a uma cabana nas montanhas de Tapalpa, no oeste do México, onde se escondia um dos criminosos mais famosos da sua geração.

Embora as autoridades tenham mantido os pormenores em torno da mulher misteriosa deliberadamente escassos, o seu envolvimento numa das operações antidroga mais importantes do México nos últimos anos sublinha o papel das mulheres nos círculos internos dos cartéis de droga da América Latina.

Por dentro do esconderijo do chefe do cartel mexicano "El Mencho" em Jalisco (CNN)

É um submundo que, embora marcado por uma forte cultura de machismo, tem mulheres a desempenhar papéis a todos os níveis da hierarquia - desde esposas-troféu a agentes de contrabando e a mestres do crime.

E, embora os assassinos e os soldados rasos continuem a ser homens, são muitas vezes as mulheres que melhor se adaptam aos aspetos logísticos e financeiros das operações dos cartéis, dizem os especialistas - especialmente se forem casadas com os chefes e tiverem lugares na primeira fila para a ação.

"Se é a mulher de um chefe de cartel sénior, é provável que esteja a par da sua logística, das suas operações e das suas estratégias", explica Henry Ziemer, especialista em crime organizado no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

"Assim, quando o marido é capturado ou morto, é possível que possa ficar com uma grande parte do negócio."

A "Rainha da Cocaína"

Uma das chefes do crime mais coloridas da América Latina foi a colombiana Griselda Blanco, a "Rainha da Cocaína", foco da série "Griselda", da Netflix, que teve nada menos que três maridos (todos parceiros em seus empreendimentos criminosos) durante sua ascensão à notoriedade nas guerras das drogas em Miami nos anos 1970 e 80.

No auge do seu poder, Blanco, também conhecida como "a madrinha", era responsável pelo envio de carregamentos de várias toneladas de cocaína da Colômbia para Miami, segundo as autoridades. Ligada ao falecido barão da droga colombiano Pablo Escobar e ao cartel de Medellín, foi a mentora de dezenas de assassínios, segundo os investigadores de Miami-Dade - e tinha a reputação de ser tão violenta, se não mais, do que os seus colegas homens. Conhecida por chefiar uma rede de pistoleiros conhecida como Pistoleros, tinha uma propensão para disparos de carro - um dos quais matou uma criança.

A atriz Sofia Vergara interpreta a temida chefe do crime Griselda Blanco na série da Netflix Griselda (Netflix)

"Mesmo no contexto de como os golpes eram desferidos nos cartéis das Américas nos anos 70 e 80, ela ainda é muito cruel", refere Claire White, diretora de educação do The Mob Museum em Las Vegas, à CNN.

Mas a violência não era a única forma de Blanco exercer o poder. À semelhança de outras mulheres chefes do crime, a sua verdadeira proeza era organizar a logística e os aspetos financeiros do império do seu cartel, alegadamente avaliado em centenas de milhões de dólares. Perita no branqueamento de capitais e na supervisão de operações de distribuição, dirigiu um império imobiliário e uma fábrica de roupa interior com bolsos ocultos para contrabando.

Como mulher, ela também tinha mais facilidade do que seus colegas homens para recrutar outras mulheres, que ela frequentemente empregava como contrabandistas. "Ela tinha a capacidade de reconhecer habilidades e ver mulheres e colocá-las nessas posições", aponta Elaine Carey, historiadora e autora de "Women Drug Traffickers: Mulas, Chefes e Crime Organizado".

"Griselda estava a recrutar ativamente mulheres para fazerem parte da organização e trabalharem ao seu lado."

Griselda Blanco. Redacción (Medellín/GDA/AP)

Blanco também era hábil a fugir à lei. Apesar de ter sido indiciada em 1975 por acusações federais de conspiração para fabricar, contrabandear e distribuir cocaína nos EUA, só foi apanhada em fevereiro de 1985, quando foi presa pelo agente da DEA Bob Palombo em Irvine, Califórnia. Segundo Palombo, quando a sua equipa entrou, ela estava na cama, a ler uma Bíblia.

Nesse ano, Blanco foi condenado a 15 anos de prisão por acusações federais de tráfico de droga. Nove anos depois de ter sido condenada, o Estado da Florida acusou-a de ter ordenado três assassínios que datam do início dos anos 80, incluindo o da criança. Declarou-se culpada e cumpriu as duas penas em simultâneo. Após a sua libertação em 2004, foi deportada para a Colômbia, onde terá vivido uma vida tranquila antes de ser assassinada a tiro quando saía de um talho em 2012.

Falando sobre o caso na altura em que foi acusada das mortes, Al Singleton, sargento do Departamento de Polícia de Miami-Dade, disse que as autoridades acreditavam que Blanco era responsável por dezenas de assassinatos na área de Miami.

"Se ela não era uma das traficantes mais prolíficas da área de Miami, era claramente uma das mais violentas. Calculamos, de forma conservadora, que ela esteja envolvida em pelo menos 40 homicídios entre Miami, Queens e Broward County", disse na altura.

O cemitério de Griselda Blanco em Itagüí, a sul de Medellín, Colômbia (CNN)

O seu filho mais novo, Michael Corleone Blanco - cujo nome é uma homenagem à personagem de "O Padrinho" - referiu ao Museu da Máfia em 2025 que a sua mãe nunca foi de ficar para trás.

Lembra-se de ter assistido, em criança, ao assassinato do seu pai - o terceiro marido de Blanco, o ladrão de bancos e assassino Dario Sepúlveda - por pistoleiros, na sequência de uma disputa de custódia entre os seus pais, depois de se terem separado.

A mãe sempre negou as alegações generalizadas de que estava por detrás do crime, contou Michael. Ainda assim, observou, "embora o meu pai fosse um homem entre homens... ela [Blanco] era a chefe... e gritava, e dizia-lhe o que fazer".

Tal pai, tal filha

Embora não fosse tecnicamente uma mulher do cartel como Blanco, Antonella Marchant, que dirigia o temido clã chileno Los Marchant ao lado do pai, também se especializou em finanças e logística, segundo as autoridades chilenas.

O seu cartel era conhecido por importar grandes quantidades de cocaína da Bolívia e distribuí-la na parte sul da capital chilena, Santiago, explica o promotor chileno Yans Escobar à CNN.

Uma dessas operações, em dezembro de 2021, envolveu mais de 300 quilos de droga, segundo a justiça chilena, que em 2023 condenou Antonella e o pai, Francisco Antonio Marchant Iglesias, a 15 anos de prisão cada um, e o irmão mais velho, Ricardo, a 12.

A polícia chilena faz uma rusga numa casa durante uma operação antidroga em Santiago em 2025. (Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images)

Enquanto Antonella, Ricardo e o seu pai admitiram o tráfico de droga, Francisco insistiu que era o ponto fulcral da operação e que não queria que a sua família se envolvesse.

A justiça, no entanto, não acreditou na versão de Francisco. Descrevendo o papel de Antonella como sendo o de seguir os carregamentos de droga e cobrar os pagamentos e o do pai como sendo o de coordenar a sua relação com os fornecedores, o relatório afirma que "era evidente que a liderança do gang cabia principalmente a Antonella Marchant".

O caso vem desmentir a ideia de que é sempre o filho que toma conta dos negócios da família.

"A realidade é que o crime organizado está a tornar-se mais equilibrado em termos de género", afirma White, do The Mob Museum.

Conheça "La Jefa"

A mulher de "El Mencho" é outro exemplo disso mesmo. Rosalinda Gonzalez Valencia, conhecida como "La Jefa" ou "The Boss", é alguém a quem Carey chama "realeza do tráfico de droga".

O seu irmão Abigael e o cartel familiar Los Cuinis, que liderava, foram ambos sancionados pelos EUA e incluídos na Lista de Cidadãos Especialmente Designados do Tesouro em 2015.

Outro irmão, Jose Gonzalez Valencia, era líder e cofundador dos Los Cuinis e foi condenado a 30 anos de prisão em 2025 por tráfico de droga - mas estava a tentar importar cocaína para os EUA pelo menos desde 2006, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

Los Cuinis tem estado intimamente ligado ao Cartel da Nova Geração de Jalisco - uma ligação que o DOJ diz ter sido "reforçada por laços familiares".

De acordo com a DEA, Los Cuinis servia como braço financeiro e logístico do cartel de Jalisco e supervisionava a sua "rede diversificada de operações de branqueamento de capitais".

De facto, El Mencho deve a sua própria ascensão no cartel de Jalisco a Rosalinda - e não o contrário. Nemesio "El Mencho" Oseguera era um dos homens mais procurados na América.

A recompensa foi mais tarde aumentada para 15 milhões de dólares. (K.C. Alfred/The San Diego Union-Tribune/MediaNews Group RM/Getty Images)

"Na realidade, El Mencho chegou à liderança do cartel (de Jalisco) por meio de uma estratégia diplomática via casamento", explica o especialista em segurança pública mexicano David Saucedo.

As autoridades mexicanas há muito que suspeitam que Rosalinda é uma das mentoras financeiras do grupo e acusaram-na de branqueamento de capitais em 2018, tendo-a libertado meses depois por falta de provas.

Depois, em 2021, foi detida e acusada de ser a operadora financeira de um grupo criminoso. As autoridades mexicanas descreveram a detenção como um "golpe significativo na estrutura financeira do crime organizado no estado de Jalisco".

Em 2023, foi condenada a cinco anos de prisão por "operar com recursos de origem ilícita", mas foi libertada em 2025 por "bom comportamento", segundo a Procuradoria-Geral do México.

Deborah Bonello, autora de "Narcas: The Secret Rise of Women in Latin America's Cartels" (Narcas: A Ascensão Secreta das Mulheres nos Cartéis da América Latina), adverte que não se deve ver a influência de Rosalinda apenas pela lente de seu casamento.

"O papel de Rosalinda no cartel é bastante fundamental, no sentido de que ela sempre esteve envolvida no lado do dinheiro", alerta. "Além disso, quando as pessoas naquele mundo são casadas, não estão a viver o que nós consideraríamos um casamento convencional. Quem sabe se ainda estavam envolvidos romanticamente?"

"Buchonas", mamas e coletes à prova de bala

Nem todas as esposas de narcotraficantes mergulham de cabeça no negócio dos cartéis.

Uma das perceções mais estereotipadas de uma mulher do narcotráfico é a de uma "buchona", uma gíria de Sinaloa, no noroeste do México, que se refere aos parceiros românticos dos chefes dos cartéis e evoca imagens de "cirurgia plástica, unhas incrustadas de diamantes e Instagram", segundo o jornalista e autor Ioan Grillo, que faz reportagens sobre crime e drogas na América Latina.

Uma das buchonas mais famosas talvez seja a ex-rainha da beleza nascida na Califórnia, Emma Coronel Aispuro, mulher do famoso traficante mexicano Joaquin "El Chapo" Guzman. Desde 2019, está a cumprir uma pena de prisão perpétua numa prisão de segurança máxima no Colorado.

Emma Coronel à porta de um tribunal de Nova Iorque durante o julgamento do seu marido El Chapo em 2019 (CNN)

Coronel, que conheceu o marido numa festa em 2006 quando tinha 17 anos - 32 anos mais nova do que ele - e casou um ano depois, é agora mais conhecida pela sua carreira de modelo.

Desfilou na passerelle da Semana da Moda de Milão, participou num videoclip e foi modelo para várias marcas. Também se tornou uma espécie de influenciadora, com mais de 500 mil seguidores no Instagram, e lançou um negócio de fitness, vendendo um guia que detalha planos de refeições e rotinas de treino para mulheres.

Ela negou qualquer envolvimento na atividade profissional do marido. Em novembro, disse num documentário da Oxygen True Crime que não lhe perguntou sobre a sua fortuna espantosa (estimada pela Forbes em 2009 em mil milhões de dólares) "devido à falta de experiência ou talvez por conveniência".

No entanto, em 2021, Coronel foi detida na Virgínia e condenada a três anos de prisão e quatro anos de liberdade vigiada, depois de se ter declarado culpada de branqueamento de capitais e de acusações federais de tráfico de droga relacionadas com o império de estupefacientes do marido.

Emma Coronel, a mulher do narco mexicano Joaquin "El Chapo" Guzman, veste uma criação da coleção April Black Diamond primavera verão 2025 em Milão, a 22 de setembro de 2024. (Antonio Calanni/AP)

Mesmo assim, Bonello diz que o envolvimento relativamente baixo de Coronel no cartel contrasta com os papéis centrais desempenhados por outras mulheres.

Muitas vezes, movem-se e atuam como mulheres de negócios, ao contrário dos seus homólogos masculinos, e orgulham-se de o fazer. "As mulheres que são líderes das organizações dizem: 'Sou uma chefe, não sou uma buchona'", observa Carey, a historiadora.

Carey recorda o que uma 'narca' de Sinaloa uma vez lhe disse: "Não vou fazer uma operação às mamas, porque personalizar um colete à prova de bala é muito, muito caro".