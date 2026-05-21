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Mais de três mil doses de droga, armas e dinheiro apreendidos em operação da GNR

Agência Lusa , MSM
Há 50 min
GNR
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Investigação decorria há vários meses

A GNR deteve em Estarreja, no distrito de Aveiro, um homem de 42 anos pelo crime de tráfico de estupefaciente, tendo apreendido mais de três mil doses de droga, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o suspeito foi detido na quarta-feira, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há vários meses.

"No decorrer da operação policial, foram cumpridos mandados de busca domiciliária e não domiciliária, culminando na detenção do suspeito", refere a mesma nota.

Da ação, resultou ainda a apreensão de 2.952,70 doses de haxixe, 455,26 doses de canábis, 10 plantas de canábis, três balanças de precisão e diverso material utilizado no cultivo e acondicionamento de produto estupefaciente.

Foram ainda apreendidas 105 peças de vestuário, 8.710 euros em dinheiro, três armas proibidas, diversos equipamentos eletrónicos e um veículo automóvel.

A GNR refere ainda que o detido foi constituído arguido e aguarda primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

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Temas: Tráfico de droga Detenção Apreensão Haxixe Canábis

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