Encontrado sem vida em cela da PJ um dos três detidos na operação que apreendeu cinco toneladas de cocaína em alto-mar

CNN Portugal , AG
Há 55 min
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Operação que envolveu também a Marinha e a Força Aérea encontrou várias toneladas de droga num navio porta-contentores

Foi encontrado sem vida um dos três detidos na operação que levou a Polícia Judiciária a abordar um navio porta-contentores ao largo da costa portuguesa.

A CNN Portugal sabe que o suspeito de pertencer a uma rede de tráfico que transportava cinco toneladas de cocaína em alto-mar foi encontrado sem vida na cela onde estava no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, onde aguardava medidas de coação.

A droga foi apreendida ainda em alto-mar pelas autoridades portuguesas, com a Polícia Judiciária a contar com a ajuda de Marinha e Força Aérea.

O porta-contentores, "proveniente da América Latina, foi detetado e abordado a cerca de 640 milhas náuticas de Lisboa, o equivalente a 1.185 quilómetros, em condições extremas de dificuldade" e foi "acompanhado pela Marinha até ao Porto de Sines", no distrito de Setúbal, onde atracou na madrugada de terça-feira, precisou a PJ em comunicado.

Na operação - que incluiu uma descida em rappel em alto-mar dos operacionais, a partir de um helicóptero - foram detidas três pessoas: dois passageiros "em situação clandestina e irregular" e um elemento da tripulação, "por suspeita de estar envolvido no esquema criminoso" de tráfico de droga destinada à Europa.

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Segundo as autoridades, que falaram em conferência de imprensa, os dois clandestinos eram um italiano e um colombiano e o tripulante um indiano.

Uma parte da droga estava no porão, "numa zona de difícil acesso", e a maioria num contentor, ali colocada "quando [este] estava a fazer a sua marcha", tudo apontando para que fosse retirada do navio algures no oceano Atlântico.

A investigação decorria desde o início do mês no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N, na sigla oficial), "no âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração com as autoridades policiais e judiciárias do Reino Unido (National Crime Agency) e Espanha (Policia Nacional)", precisou a PJ, na nota.

Contactado pela agência Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Sines, Rui Vasconcelos, revelou que o navio saiu às 09:55 desta quarta-feira daquele porto alentejano.

Segundo a plataforma Vessel Finder, o porta-contentores tinha estado atracado no Porto de Colón, no Panamá, antes de ser encaminhado para Sines e mantém como destino Tânger, em Marrocos, onde está previsto chegar no sábado.

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"A esmagadora maioria da tripulação seguramente nada teria a ver com a estrutura criminosa", sublinhou hoje o diretor da UNCTE, acrescentando que "não há absolutamente nenhuma suspeita, até agora, sobre a empresa".

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