Denúncia leva GNR a apreender milhares de doses de cocaína em Troia

Há 1h e 10min

Apreensão foi realizada pelo Posto Territorial da Comporta após uma denúncia junto à localidade de Troia

A GNR apreendeu no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, 6.250 doses de cocaína, na sequência de uma denúncia recebida pelos militares da Guarda, anunciou a corporação.

Em comunicado, a GNR explica que a denúncia foi recebida pelos militares da guarda, junto à localidade de Troia, e que a apreensão foi feita pelo Posto Territorial da Comporta, Alcácer do Sal, na quarta-feira.

A droga foi apreendida e remetida para o Laboratório de Polícia Científica e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Grândola.