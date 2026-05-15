Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Denúncia leva GNR a apreender milhares de doses de cocaína em Troia

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 10min
Cocaína apanhada em operação da Polícia Judiciária (Rodrigo Antunes/Lusa)

Apreensão foi realizada pelo Posto Territorial da Comporta após uma denúncia junto à localidade de Troia

A GNR apreendeu no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, 6.250 doses de cocaína, na sequência de uma denúncia recebida pelos militares da Guarda, anunciou a corporação.

Em comunicado, a GNR explica que a denúncia foi recebida pelos militares da guarda, junto à localidade de Troia, e que a apreensão foi feita pelo Posto Territorial da Comporta, Alcácer do Sal, na quarta-feira.

A droga foi apreendida e remetida para o Laboratório de Polícia Científica e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Grândola.

Temas: Tráfico de droga Cocaína Denúncia Grândola Troia

Relacionados

GNR apreende quatro toneladas de haxixe e três embarcações na ria Formosa

Violência doméstica contra pais cresce: APAV apoiou quase cinco mil vítimas agredidas pelos próprios filhos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Denúncia leva GNR a apreender milhares de doses de cocaína em Troia

Há 1h e 10min

GNR apreende quatro toneladas de haxixe e três embarcações na ria Formosa

Há 1h e 30min

Mil e um dados sobre a família, o amigo testa de ferro e o "Chefe" Sócrates

Há 1h e 31min

Exclusivo: Universidade do Porto condenada por assédio moral mantém professores em funções e continua a recorrer

Ontem às 21:21
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Ontem às 07:30

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

13 mai, 06:48

Boas notícias para os senhorios: IRS das rendas desce com retroativos a 1 de janeiro. Novo pacote fiscal será publicado ainda em maio

Ontem às 16:47

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

13 mai, 20:13

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Ontem às 08:00

Seis meses de licença parental pagos a 100% e extensão de contratos a termo. Eis como o Governo espera resolver problemas com a reforma laboral

Ontem às 17:47

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

Ontem às 11:20

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

13 mai, 22:24

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Ontem às 00:01

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

Exclusivo: juiz Ivo Rosa explica como foi perseguido pelo Ministério Público

13 mai, 20:46