Casal com bebé detido à chegada ao aeroporto de Lisboa. Transportava cocaína e é suspeito de tráfico

Há 1h e 29min

Os dois passageiros, provenientes do Brasil, terão levantado suspeitas após apresentarem versões incoerentes sobre os motivos e as condições da viagem

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na terça-feira dois cidadãos estrangeiros suspeitos de tráfico de estupefacientes no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os detidos são um homem de 25 anos e uma mulher de 23 anos.

Segundo a PSP, a intervenção ocorreu na zona de chegadas, durante ações de controlo fronteiriço realizadas pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Os dois passageiros, provenientes do Brasil, terão levantado suspeitas após apresentarem versões incoerentes sobre os motivos e as condições da viagem.

Perante os indícios recolhidos, "os cidadãos foram encaminhados para controlo de segunda linha, tendo sido detetado produto suspeito de ser estupefaciente, posteriormente sujeito a teste rápido, que confirmou tratar-se de cocaína, com o peso bruto inicial de 188,36 gramas".

"Durante as diligências, foram ainda recolhidos indícios de que os suspeitos poderiam transportar produto estupefaciente no interior do organismo, motivo pelo qual foram conduzidos a unidade hospitalar, sob acompanhamento policial, para salvaguarda da sua integridade física e realização dos procedimentos médicos necessários", refere o comunicado a que a CNN Portugal teve acesso.

Uma criança de um ano de idade que acompanhava os detidos foi entregue às entidades competentes, tendo sido acionados os mecanismos legais de proteção adequados. Os factos foram comunicados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que prosseguem agora as diligências processuais previstas na lei.

Em comunicado, a PSP sublinha o seu compromisso no combate ao tráfico internacional de estupefacientes, destacando a importância da análise comportamental, da fiscalização direcionada e da atuação especializada no controlo das fronteiras aéreas.