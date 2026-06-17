MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Casal com bebé detido à chegada ao aeroporto de Lisboa. Transportava cocaína e é suspeito de tráfico

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 29min
Passageiros chegam ao aeroporto de Lisboa (Manuel de Almeida/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Os dois passageiros, provenientes do Brasil, terão levantado suspeitas após apresentarem versões incoerentes sobre os motivos e as condições da viagem

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na terça-feira dois cidadãos estrangeiros suspeitos de tráfico de estupefacientes no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os detidos são um homem de 25 anos e uma mulher de 23 anos.

Segundo a PSP, a intervenção ocorreu na zona de chegadas, durante ações de controlo fronteiriço realizadas pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Os dois passageiros, provenientes do Brasil, terão levantado suspeitas após apresentarem versões incoerentes sobre os motivos e as condições da viagem.

Perante os indícios recolhidos, "os cidadãos foram encaminhados para controlo de segunda linha, tendo sido detetado produto suspeito de ser estupefaciente, posteriormente sujeito a teste rápido, que confirmou tratar-se de cocaína, com o peso bruto inicial de 188,36 gramas".

"Durante as diligências, foram ainda recolhidos indícios de que os suspeitos poderiam transportar produto estupefaciente no interior do organismo, motivo pelo qual foram conduzidos a unidade hospitalar, sob acompanhamento policial, para salvaguarda da sua integridade física e realização dos procedimentos médicos necessários", refere o comunicado a que a CNN Portugal teve acesso.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma criança de um ano de idade que acompanhava os detidos foi entregue às entidades competentes, tendo sido acionados os mecanismos legais de proteção adequados. Os factos foram comunicados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que prosseguem agora as diligências processuais previstas na lei.

Em comunicado, a PSP sublinha o seu compromisso no combate ao tráfico internacional de estupefacientes, destacando a importância da análise comportamental, da fiscalização direcionada e da atuação especializada no controlo das fronteiras aéreas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Tráfico de droga Aeroporto de Lisboa PSP Estupefacientes Detidos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Violência doméstica. Homem detido em Carnaxide por ameaças e perseguição à ex-companheira e sua família

Há 4 min

Casal com bebé detido à chegada ao aeroporto de Lisboa. Transportava cocaína e é suspeito de tráfico

Há 1h e 29min

Queixa por difamação contra Boaventura de Sousa Santos foi arquivada após desistência das queixosas

Há 1h e 56min

GNR alerta para burlas com bilhetes e cromos do Mundial

Hoje às 08:19
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

"A nossa prioridade é estarmos prontos para esse choque, já esta noite": general francês alerta para o risco crescente de conflito com a Rússia

Ontem às 12:08

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:28

Ministério Público trava PJ em série de detenções por auxílio à fuga de Vale de Judeus

Ontem às 17:35