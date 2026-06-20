Mega-tsunami no Alasca: a ciência recriou a onda gigante vista de um jet ski

Há 8 min

Cientistas recriaram em videojogo o mega-tsunami que atingiu o fiorde Tracy Arm, no Alasca, em agosto de 2025, após um enorme deslizamento de terras junto ao glaciar South Sawyer. A investigação alerta para riscos crescentes associados ao recuo dos glaciares, às alterações climáticas e ao aumento do turismo em zonas costeiras remotas

A segunda onda de tsunami mais alta alguma vez registada no mundo atravessou o remoto fiorde Tracy Arm, no Alasca, em agosto passado, deixando uma destruição imensa no seu rasto.

Felizmente, não havia pessoas por perto. Mas, depois do fenómeno, os cientistas começaram imediatamente a trabalhar, tentando reconstruir o que acontece quando o colapso de uma encosta desencadeia um mega-tsunami e não há ninguém por perto para o ver.

Foi assim que aconteceu: a 10 de agosto, às 05:30 da manhã, uma encosta inteira na foz do glaciar South Sawyer, em recuo, desprendeu-se, caiu no oceano e produziu uma onda monstruosa. No seu pico, a onda subiu mais de 1.500 pés pela parede oposta do fiorde — uma altura superior à das Torres Petronas, em Kuala Lumpur.

O mega-tsunami provocou estragos na paisagem, arrancando florestas até deixar a rocha nua, arrancando árvores pela raiz e projetando pedregulhos.

Também produziu uma vibração sísmica tão forte que fez tremer todo o planeta durante dias. Foi apenas a segunda vez que um efeito deste tipo foi registado em qualquer parte do mundo, causado pela energia aprisionada da onda a oscilar no fiorde durante dias após o evento inicial.

Nos meses que se seguiram ao tsunami, uma dúzia de cientistas dos EUA, Canadá e Europa tem feito trabalho de “detetive”, tentando “recriar esta cascata de perigos”, segundo Daniel Shugar, geomorfólogo e professor na Universidade de Calgary. O grupo publicou as suas conclusões na revista Science na quarta-feira.

Os cientistas veem as impressões digitais das alterações climáticas por todo este evento e por vários outros semelhantes que ocorreram nos últimos anos. Muitos deles têm sido associados ao recuo dos glaciares, à medida que o gelo em fusão desestabiliza as montanhas e as terras que estiveram cobertas durante séculos.

“À medida que o clima muda, à medida que os glaciares recuam, é provável que vejamos mais eventos deste tipo em ambientes de alta latitude no Ártico e no subártico”, explicou Shugar.

Vídeo de drone da ilha Sawyer, deixada nua pela onda do tsunami que passou sobre ela. As linhas de corte do tsunami podem ser vistas na parede do fiorde ao fundo. Corax llc

“Mal consigo acreditar”

Mesmo para cientistas que estudam estes tipos de desastres, a destruição e o poder impressionantes do mega-tsunami de Tracy Arm são difíceis de compreender para o cérebro humano.

A encosta que deslizou para produzir a onda do tamanho de um arranha-céus tinha, ela própria, mais de 3.200 pés de altura — mais alta do que o edifício mais alto do mundo. Hoje, a encosta parece despida, como se os 165 milhões de toneladas métricas de rocha tivessem sido retirados à colher à medida que deslizaram para o oceano abaixo, deixando uma cicatriz côncava.

Quando o modelador de tsunamis e investigador Patrick Lynett viajou com uma equipa para o local do deslizamento de terras, meses depois, para trabalho de campo, ficou impressionado com a magnitude do desastre.

“Vi-o na vida real, e mal consigo acreditar”, afirmou Lynett, professor na Universidade do Sul da Califórnia.

Pode parecer estranho que um desastre destes não tenha causado feridos nem mortos. Mas a altura pura das ondas de tsunami nem sempre corresponde ao número de vítimas mortais. Por mais contraintuitivo que possa parecer, os tsunamis mais mortíferos do mundo aconteceram com ondas muito mais pequenas do que as de Tracy Arm ou do tsunami de Lituya Bay, em 1958 — o atual recordista da maior onda. Lituya Bay matou entre duas e cinco pessoas, as fontes divergem.

Os tsunamis provocados por deslizamentos de terras podem ser entendidos sobretudo como um grande salpico desencadeado por muitas toneladas de rocha a cair em águas profundas, frequentemente em canais estreitos como fiordes de montanha. Tal como quando se atira uma grande pedra para um rio, o salpico acontece rapidamente. Colossal como foi, a onda de Tracy Arm ocorreu em apenas 45 segundos a um minuto.

Lituya Bay matou entre duas e cinco pessoas, consoante as fontes.

Os números indicam a altura máxima da onda quando atingiu terra ou a parede do fiorde.

Fontes: Shugar et al., 2026; NOAA

Gráfico: Sam Hart, CNN

Os tsunamis causados por terramotos podem ter ondas de menor altura, mas são muito mais longos, tanto no comprimento da onda como no período de tempo em que a onda dura — 20 a 30 minutos, em vez de um minuto. Isso ajuda a explicar por que razão o tsunami de 2004 no oceano Índico e o terramoto e tsunami de 2011 no Japão foram tão mais mortíferos.

“Pode não subir tão alto verticalmente, mas há uma quantidade tremenda de água”, explicou Lynett. “Pode inundar muito mais para o interior, porque continua simplesmente a chegar.”

Os cientistas têm-se debatido com o problema de como comunicar o tamanho absoluto de uma onda como a de Tracy Arm de uma forma que pareça real — por isso recriaram-na num videojogo. Lynett admitiu que é uma abordagem pouco convencional para um grupo de engenheiros.

“Não é nosso objetivo fazer arte gráfica”, afirmou. Mas colocar as pessoas num ambiente imersivo para experienciarem o tsunami sem as consequências mortais de estarem lá pessoalmente acabou por ser a melhor forma de ajudar as pessoas a compreender a escala.

“Se conseguirmos fazer com que experienciem esse desastre digitalmente, vão recordá-lo como algo próximo do evento real”, referiu Lynett. “É muito melhor do que ler sobre ele.”

Entra o jet ski.

O videojogo mostra a perspetiva do deslizamento de terras e da onda de tsunami do ponto de vista de alguém a conduzir um jet ski — tentando fugir de uma parede de água imponente antes de ser rapidamente engolido por ela.

Uma animação do tsunami gerado pelo deslizamento de terras de Tracy Arm em 2025, mostrada a partir da perspetiva de um jet ski hipotético a viajar a 70 milhas por hora. Patrick Lynett/Universidade do Sul da Califórnia

Lynett disse que o objetivo é a educação pública de uma forma tangível, aumentando a sensibilização das pessoas que vivem em comunidades costeiras do Alasca, bem como dos turistas que acorrem para ver os seus glaciares.

“Como engenheiros, podemos construir coisas muito fortes, e podemos fazê-las sobreviver aos eventos”, explicou. “Não se trata apenas de quão fortes conseguimos construir as coisas, trata-se realmente de treinar as pessoas para compreenderem e reagirem.”

Perigo para os navios de cruzeiro

Mas a principal razão pela qual os cientistas fazem este trabalho de detetive geológico é compreender exatamente por que motivo acontecem deslizamentos de terras desta magnitude. Cada nova informação pode ajudá-los a tentar reduzir o risco no futuro, quando o próximo ocorrer, disse Shugar.

“Espero certamente que não tenhamos uma repetição deste evento este verão, mas é inteiramente possível”, afirmou. “Como cientistas dos perigos, como cientistas dos desastres, queremos minimizar o risco para as pessoas e infraestruturas decorrente destes eventos.”

Embora ninguém tenha morrido em Tracy Arm e tsunamis semelhantes no Alasca tenham até agora ocorrido em áreas remotas, há um risco real de que o próximo não seja tão isento de vítimas. Não é uma preocupação teórica; o Alasca está repleto de navios de cruzeiro e barcos turísticos que prometem uma vista de perto dos enormes glaciares.

O mega-tsunami de Tracy Arm aconteceu suficientemente cedo de manhã para que nenhum destes barcos estivesse por perto. Mas isso foi pura sorte; o fiorde é um local popular para navios de cruzeiro e barcos turísticos que levam turistas em busca de gelo para perto dos glaciares em retração e em desprendimento, para tirarem fotografias — mais de 20 barcos por dia visitaram a zona em anos anteriores, incluindo grandes navios de cruzeiro que transportam até 6.000 passageiros e tripulantes.

Na verdade, um navio de cruzeiro National Geographic Venture, que se deslocava lentamente em direção ao glaciar, estava a cerca de 15 milhas do evento quando este ocorreu. Viram água branca a subir pelas paredes circundantes do fiorde e sentiram “fortes correntes … vindas de muitas direções diferentes”, segundo correspondência por email enviada pelo capitão do navio a um investigador.

Passageiros de um navio de cruzeiro apreciam a vista do glaciar Margerie, no Parque Nacional de Glacier Bay, no Alasca, em 2024. Os cientistas dizem que Glacier Bay, uma atração turística popular, também está em risco de sofrer este tipo de tsunamis gerados por deslizamentos de terras. James D. Morgan/Getty Images

“Todas as curvas do fiorde perto do glaciar devem ter reduzido a altura da onda e a força o suficiente, embora ainda muito poderosa, o que é provavelmente a razão pela qual ainda estamos a flutuar e não esmagados contra a parede do fiorde”, escreveu o capitão Thomas Morin, do navio da National Geographic. As curvas do fiorde, combinadas com o facto de o navio estar suficientemente longe e em águas profundas, foram fatores-chave que os salvaram.

Pelo menos três grandes companhias de cruzeiros anunciaram desde então que vão suspender este ano as rotas para o fiorde Tracy Arm, substituindo-as pelo vizinho fiorde Endicott Arm. Especialistas dizem que estas precauções são necessárias, mas alertam que outras áreas podem estar propensas a eventos semelhantes.

O mega-tsunami do ano passado foi um “bom alerta” para a indústria dos cruzeiros, outras embarcações marítimas e decisores políticos, referiu Shugar.

"Estes riscos são reais. Acho que é apenas uma questão de tempo até que uma destas situações por pouco não se transforme num verdadeiro desastre", afirmou.

Os deslizamentos de terras lentos são abundantes em todo o Alasca, onde os cientistas mapearam mais de mil casos. Alguns estão a mover-se literalmente metros; outros mais de três metros por ano. Por vezes, como no caso de Tracy Arm, falham de forma espetacular e perigosa.

O cientista Bretwood Higman é o principal especialista do Alasca no acompanhamento destes tipos de deslizamentos de terras, e está preocupado com as provas que vê de que as falhas catastróficas parecem estar a acontecer com maior frequência — tanto no Alasca como noutros países, incluindo a Gronelândia.

“Quando olhamos para os últimos cem anos, vemos que uma destas situações acontecia cerca de uma vez a cada 20 anos”, referiu Higman, cofundador e diretor executivo da organização sem fins lucrativos Ground Truth Alaska. Mas, na penúltima década, esse número aumentou para dois, e na última década houve seis eventos desse tipo.

“Temos o que parece ser um aumento de dez vezes”, afirmou Higman. Apesar de os resultados se basearem em dados limitados, acrescentou: “Acho que esse padrão é real.”

Ainda assim, há muito que os cientistas não sabem sobre como prever futuros deslizamentos de terras gigantes ou os tsunamis que podem causar. Tracy Arm, na verdade, continua a representar um certo mistério, apesar do trabalho feito para recriar o evento. Além de tremores sísmicos quase impercetíveis que precederam o deslizamento de terras de agosto, “não havia sinais óbvios nos meses a anos anteriores de que esta encosta estivesse propensa a falhar”, afirmou Shugar. Outras encostas íngremes no Alasca estão a mover-se em direção à água mais rapidamente do que esta parecia estar.

Uma vista aérea do deslizamento de terras de Tracy Arm e da linha de corte do tsunami captada durante um sobrevoo de reconhecimento do US Geological Survey a 13 de agosto. USGS

O governo federal e o estado do Alasca estão praticamente às cegas no que diz respeito ao acompanhamento destes tipos de deslizamentos de terras.

Só há um — Barry Arm, 60 milhas a leste de Anchorage, na costa do Alasca — que é monitorizado continuamente pelo US Geological Survey federal. Outros na área são verificados periodicamente por satélites ou aviões. Os despedimentos federais e cortes orçamentais da administração Trump no ano passado reduziram algumas das equipas de vigilância, especialmente nos parques nacionais muito visitados do Alasca.

Além de informarem os decisores políticos e expandirem os recursos de investigação para descobrir mais sobre a origem destes eventos, os cientistas dizem que é essencial aumentar a sensibilização pública para o facto de estes fenómenos estarem sequer a acontecer. E, se for preciso um jet ski virtual para isso acontecer, que assim seja.

“Nunca conseguiremos eliminar o risco de algo calamitoso acontecer”, afirmou Shugar. “Acho que o ónus não está apenas nas indústrias dos navios de cruzeiro ou nos decisores políticos, mas também nos cidadãos individuais” para compreenderem os potenciais perigos envolvidos numa viagem de cruzeiro ou numa expedição de mochila às costas na natureza agreste junto a glaciares em recuo e montanhas inclinadas.

Estas áreas, lembrou, “nunca estarão livres de risco”.