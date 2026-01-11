Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

Há 1h e 33min

Sondagem diária mostra pela primeira vez um empate a quatro e não a cinco: neste momento, Mendes não ganha - nem é já quem mais se espera que ganhe, lugar em que foi substituído por André Ventura. Na frente, Cotrim continua a acelerar e já ocupa todo o retrovisor de Seguro

E ao sétimo dia, o empate técnico deixa um candidato no caminho, passando a ser a quatro e não a cinco: caindo 1,2 pontos percentuais nas últimas 24 horas, Luís Marques Mendes continua em quinto lugar, mas mais distante da liderança - tão distante que, pela primeira vez desde o arranque da tracking poll, a margem de erro máxima (de 4,06%) não lhe permitiria ganhar (ver detalhe dos máximos e mínimos em baixo).

O empate técnico é agora entre António José Seguro (que lidera com 21,4% de intenções de voto, mais 0,6 pontos percentuais do que ontem), João Cotrim de Figueiredo (em segundo, com 21,1%), André Ventura (em terceiro, com 19,7%, após uma descida ligeira de 0,1 pontos percentuais) e Henrique Gouveia e Melo (em quarto, com 17%, depois de uma descida de 0,4 pontos percentuais em 24 horas).

A escalada de João Cotrim de Figueiredo é a maior variação ao fim de uma semana de resultados da tracking poll realizada pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF: no dia 5 (segunda-feira), Cotrim estava em quarto lugar, com 18% de intenções de voto, o que o colocava a 1,3 pontos percentuais do líder, António José Seguro. Sete dias depois, Cotrim está em segundo, com 21,1% de intenções de voto, e a apenas 0,3 pontos percentuais do líder, que continua a ser António José Seguro.

Indecisos continuam em queda

Olhando para as intenções de voto sem distribuição de indecisos, verifica-se que a saída de Marques Mendes do empate técnico pode ser temporária: o antigo comentador televisivo tem 12,6% de intenções de voto antes de distribuição de indecisos, o que o coloca entre um mínimo de 9,9% e um máximo de 15,3%. Ora, o mínimo de Seguro, que lidera, é 15,4%, muito perto do máximo de Mendes.

Outra conclusão que a tracking poll revela hoje é a queda contínua dos indecisos, que desceram de 13,7% no início da tracking poll, para 11,2% neste momento.

Gouveia e Melo mais afastado do topo

O candidato Henrique Gouveia e Melo permanece na luta pelo apuramento para uma provável segunda volta da campanha eleitoral, em quarto lugar no empate técnico. Ainda assim, o seu desempenho na primeira semana na tracking poll foi negativa, passando de segundo lugar com 19,2% na segunda-feira (primeiro dia de publicação da tracking poll) para quarto lugar com 17% neste momento, a 2,7 pontos percentuais do terceiro lugar e a mais de quatro pontos percentuais do segundo e primeiro lugares.

Veja aqui os máximos e mínimos de cada candidato, após distribuição de indecisos:

Ventura passa Mendes como favorito

Outra novidade da tracking poll de hoje está na dinâmica de vitória, isto é, quem os portugueses estimam que vá ganhar.

"Independentemente da sua intenção de voto, que candidato pensa que ganhará as eleições presidenciais na primeira volta? E quem ficará em segundo lugar, ou seja, quem é o outro candidato que passará para a segunda volta?"

A esta pergunta, os portugueses passaram a responder André Ventura em primeiro lugar e Seguro e Mendes empatados em segundo lugar:

Ficha técnica

Durante 3 dias (8, 9 e 10 janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais) de forma a garantir uma sub-amostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o Género, 3 cortes etários e 20 cortes geográficos (Distritos + Madeira e Açores). O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo, resultou numa amostra de 608 entrevistas que para um grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos 3 principais operadores móveis. Sempre que necessário foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas são recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses, sobre temas relacionados com as eleições Presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha bem como a intenção de voto dos vários candidatos. Foram realizadas 1225 tentativas de contacto, para alcançarmos 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 49,63%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online