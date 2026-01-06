Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Grande empate a cinco permanece, mas António José Seguro distancia-se na liderança, enquanto Gouveia e Melo mostra volatilidade e Cotrim continua a galgar. Coisa diferente da intenção de voto é a perceção sobre quem vai ganhar: aí, a sondagem "vira", mostrando que os portugueses creem que a segunda volta será entre Mendes e Ventura. A campanha continua

Ao segundo dia da Tracking Poll realizada pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, continua a haver cinco candidatos tecnicamente empatados no topo, mas o “ranking” de quem tem mais vantagem já se alterou:

António José Seguro reforça a liderança com 20,7% (após distribuição de indecisos), depois de uma forte subida de 1,4 pontos percentuais (pp) face à véspera; e é agora seguido de André Ventura, que caiu 0,5 pp para 18,4%; queda superior teve Gouveia e Melo, de 0,9 pp, para um valor de 18,3%, o mesmo que Cotrim de Figueiredo, que teve uma subida de 0,3 pp; Marques Mendes permanece em quinto deste grupo de possíveis vencedores, com 15,2%, uma descida de 0,3 pp face a ontem.

Note-se que o período de recolha de informação desta sondagem é 3, 4 e 5 de janeiro, o que significa que praticamente não inclui o impacto da publicação da tracking poll, que arrancou dia 5 já de noite.

Eis os resultados da sondagem com distribuição de indecisos.

No "segundo grupo", daqueles que não classificam como potenciais apurados para uma eventual segunda volta, António Filipe teve a maior subida, de 0,7 pp face à véspera, ficando com 3,5%, o que lhe permitiu ultrapassar Catarina Martins, que se manteve nos 2,9%

Seguro pode chegar a 24%

Tendo em conta a margem de erro de 4,06%, António José Seguro tem nesta sondagem entre um mínimo de 17,4% e um máximo de 24%, ao passo que Luís Marques Mendes oscila entre um mínimo de 12,3% e um máximo de 18,1%. É pelo facto de o mínimo do primeiro ser inferior ao máximo do segundo que há empate técnico, não apenas entre estes dois candidatos, mas incluindo também os três que os entremeiam.

Veja os máximos e mínimos de cada um, bem como as variações face a ontem:

Indecisos descem para 12,2%

Se no barómetro de dezembro havia 17,2% de indecisos, a tracking poll deste segundo dia revela uma queda do número de eleitores que ainda não sabem em quem vão votar: 12,2%.

Veja a evolução dos resultados sem distribuição de indecisos no seguinte gráfico:

Portugueses acham que segunda volta será entre Mendes e Ventura

A tracking poll inclui várias perguntas diárias, não apenas as das intenções de voto. Por exemplo, na opinião dos portugueses, quem tem melhores desempenhos nos debates e entrevistas é Seguro e Cotrim, enquanto quem tem pior é Gouveia e Melo.

Uma das perguntas que merece análise é a da chamada “dinâmica de vitória”, sobre que candidatos passam à segunda volta.

“Independentemente da sua intenção de voto, que candidato pensa que ganhará as eleições presidenciais na primeira volta? E quem ficará em segundo lugar, ou seja, quem é o outro candidato que passará para a segunda volta?” A estas perguntas, os eleitores neste momento respondem: Luís Marques Mendes e André Ventura.

Ficha técnica

Durante 3 dias (3, 4 e 5 de janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais), de forma a garantir uma subamostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o género, três cortes etários e 20 cortes geográficos (distritos, Madeira e Açores).

O resultado do apuramento dos três últimos dias de trabalho de campo resultou numa amostra de 608 entrevistas que, para um grau de confiança de 95,5%, corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de telemóvel, mantendo a proporção dos três principais operadores móveis. Sempre que necessário, foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas foram recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing).

O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha, bem como a intenção de voto dos vários candidatos.

Foram realizadas 1220 tentativas de contacto para alcançar 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 49,84%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC – Entidade Reguladora da Comunicação Social, que os disponibilizará para consulta online.