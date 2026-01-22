O que separa empresas e o talento em Portugal

Há 1h e 27min

Vivemos um momento de dicotomia acentuada no mercado de trabalho. Se, por um lado, as empresas portuguesas entram em 2026 com um otimismo renovado, por outro, os profissionais revelam uma prudência que não podemos ignorar. O mais recente Randstad Workmonitor 2026 revela um dado que deve motivar uma reflexão profunda em qualquer conselho de administração: enquanto 100% dos empregadores portugueses inquiridos antecipam crescimento para este ano, apenas 46% dos profissionais partilham deste otimismo.

Este hiato de confiança é o pano de fundo daquilo a que podemos chamar de “Grande Adaptação”. Não estamos apenas perante uma mudança de ciclo económico, mas sim perante uma reconfiguração estrutural da relação entre pessoas e organizações, onde a tecnologia, a autonomia e o propósito se fundem num novo paradigma de agilidade.

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser um cenário de ficção científica para se tornar o motor desta adaptação. No entanto, persiste um desfasamento de perceções: 65% dos empregadores estimam que a IA terá impacto numa elevada proporção de tarefas, mas apenas 48% do talento concorda com esta escala de disrupção. O desafio para as lideranças é garantir que a IA não é vista apenas como uma ferramenta de produtividade para a empresa — como temem 44% dos trabalhadores — mas como um aliado que valoriza o trabalho humano e liberta as pessoas para tarefas de maior valor acrescentado.

Um dos sinais mais claros da mudança é o término da tradicional "escada corporativa". Hoje, 72% dos empregadores admitem que o percurso de carreira linear está ultrapassado. O talento procura agora “carreiras de portfólio”, diversificando setores e funções ao longo da vida.

Esta procura por autonomia é a nova definição de sucesso pessoal. Em Portugal, a flexibilidade já não é um "extra", é um requisito: 42% dos profissionais não aceitariam um emprego sem flexibilidade de local e 41% rejeitariam uma função sem flexibilidade de horário. Mais do que o salário — que continua a ser o principal fator de atração (87%) — é o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal que retém o talento (51%). Numa altura em que o custo de vida pressiona as famílias, levando 51% dos profissionais portugueses a procurar um segundo emprego, a capacidade das empresas oferecerem autonomia e estabilidade torna-se uma vantagem competitiva crítica.

Neste cenário de incerteza e transformação tecnológica, o papel das chefias intermédias nunca foi tão vital. O Workmonitor 2026 mostra que, perante a quebra de confiança nas lideranças de topo, os profissionais estão a refugiar-se nos seus gestores diretos. Em Portugal, a colaboração é vista como o grande catalisador da produtividade, especialmente a intergeracional. 100% dos empregadores destacam a diversidade geracional como uma alavanca de produtividade. É nesta sinergia — onde os mais jovens trazem a literacia digital e os seniores partilham a experiência e as soft skills — que reside a resiliência das organizações.

Liderar com futuro exige a coragem de desaprender modelos antigos baseados no controlo e na hierarquia. A reforma do mercado de trabalho e as estratégias das empresas só serão eficazes se reconhecerem que o verdadeiro motor do crescimento são as pessoas e as suas competências. Não basta estar à altura do cargo; é preciso estar à altura deste tempo de mudança. E esse tempo pede organizações que saibam ler estes resultados e tomar decisões que encurtem os desvios que este estudo vem demonstrar.