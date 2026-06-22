A reforma laboral caiu. As famílias portuguesas continuam à espera

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O Parlamento chumbou na generalidade a reforma laboral do Governo. Foram vários os votos contra e poucos os votos a favor. O diploma não segue para discussão na especialidade e está, para já, arquivado.

Como advogada que trabalha todos os dias com famílias portuguesas em matéria de direitos parentais, acompanhei, naturalmente, este processo de perto. No entanto, o chumbo, sendo justificado em muitos pontos, não pode ser lido como uma vitória simples. Sim, este pacote tinha problemas reais, mas também tinha ideias que valeria a pena resgatar. E, por isso, vale a pena olhar para ele em três blocos:

O primeiro: O que estava mal e foi (e bem) chumbado. Do ponto de vista dos direitos parentais, o mais grave do pacote era o que tocava no horário flexível. Hoje, um trabalhador por turnos pode pedir a fixação de um horário e de dias de descanso que conciliem a vida familiar com a profissional e a empresa tem pouca margem para recusar sem motivo sério. A proposta do Governo ia exatamente na direção contrária: o horário flexível passava a ter de se ajustar à organização da empresa (turnos noturnos, fins de semana, feriados), com a decisão final a caber sempre ao empregador. Era enfraquecer, precisamente, a proteção de quem mais precisa dela: pais e mães que trabalham por turnos, muitos deles na saúde, no comércio, na hotelaria.

O mesmo acontecia com a dispensa para amamentação. O regime atual permite à mãe gozar este direito durante todo o tempo em que amamenta, sem teto de idade da criança. A proposta impunha um limite aos dois anos. Esta medida não servia para apoiar a amamentação, mas sim, burocratizá-la e colocar mais um obstáculo em cima de mulheres que já enfrentam, sozinhas, a decisão de regressar ao trabalho.

Nestes dois pontos, o chumbo foi claramente positivo. Tirar direitos a quem trabalha por turnos e a quem amamenta, em nome da competitividade, nunca foi uma política de natalidade. Era o contrário disso.

A segunda reflexão é sobre o que ficou pelo caminho, mas que importa não deixar cair no esquecimento só porque o diploma caiu todo. A proposta previa uma majoração da licença parental, aproximando-a, mas sem chegar, aos seis meses pagos a 100% para cada progenitor, mas, ainda assim, este reforço ficava muito atrás do que seria necessário. Portugal comprometeu-se a cumprir, até 2030, as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre amamentação e cuidados na primeira infância, que são recomendações que pressupõem, precisamente, um período mínimo de seis meses de presença parental junto do bebé, sem perda de rendimento. A majoração proposta não chegava lá. Para além disso, o Parlamento teve nas mãos uma alternativa mais ambiciosa e não a acolheu, ainda, verdadeiramente: uma iniciativa legislativa de cidadãos, com milhares de assinaturas recolhidas junto de famílias portuguesas que propunha exatamente isso – seis meses de licença para a mãe, sem perda de remuneração, para que o bebé pudesse ficar em casa até essa idade sem que isso significasse sacrificar o salário da família. Essa proposta não foi incorporada. Ficou, uma vez mais, a meio caminho entre o que o Estado promete cumprir e o que efetivamente entrega às famílias.

Por fim, há que se falar das propostas que eram boas, mas que continuarão por aplicar. Refiro-me a uma ideia que estava no pacote e que era, genuinamente, uma boa ideia, mas que arrisca continuar a ser inaplicável, mesmo depois do chumbo, porque o problema que pretendia resolver não desapareceu com a rejeição da lei.

Falo da jornada contínua como direito de parentalidade. Esta figura já existe, hoje, para quem trabalha na função pública: a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas remete, em regra, para o Código do Trabalho, mas prevê também normas específicas próprias em matéria de parentalidade, entre elas, precisamente, o direito à jornada contínua e à meia jornada para pais e mães. No setor privado, esse direito simplesmente não tem equivalente no Código do Trabalho.

É uma discriminação que poucos veem, mas que é real: dois pais com o mesmo bebé, a mesma idade, a mesma vontade de organizar o dia de trabalho de outra forma e só um deles tem esse direito garantido por lei, dependendo se trabalha para o Estado ou para uma empresa privada. O pacote que caiu esta sexta-feira não resolvia isto de forma consistente nem robusta; e, mesmo que tivesse passado, a sua aplicação prática no setor privado teria sido, provavelmente, mais um direito bonito no papel do que uma realidade nas empresas. Mas o problema de fundo (a desigualdade entre quem trabalha no público e no privado em matéria de parentalidade) continua sem resposta. E vai continuar a precisar de uma.

A verdade é que chumbar não é resolver. O chumbo afasta um pacote que, em pontos centrais, ia no sentido errado. Isso é positivo, e deve ser dito com clareza. Mas seria um erro encerrar aqui a discussão, como se a ausência de reforma fosse, por si só, uma política de família.

Continuamos sem licença parental verdadeiramente alargada e paga a 100%. Continuamos com uma diferença injustificada entre o que o Estado garante aos seus próprios trabalhadores e o que exige às empresas privadas. E continuamos, sobretudo, sem um debate sério sobre o que significa, na prática, apoiar a natalidade: não é proteger o direito de amamentar de um lado e cortá-lo do outro, não é prometer metas para 2030 sem as cumprir nos próximos meses, e não é deixar que um direito exista para quem trabalha no Estado e não exista para quem trabalha numa empresa.

Esta reforma caiu. A pergunta que continua em aberto é se o próximo passo será uma proposta melhor ou apenas silêncio, até à próxima vez que alguém decidir falar de natalidade num discurso.