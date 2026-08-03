Coimas por trabalho não declarado triplicam em quatro anos e aproximam-se das sete mil

CNN Portugal , TFR
Há 2h e 0min
Agricultura (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

REVISTA DE IMPRENSA | A evolução torna-se ainda mais evidente quando comparada com os anos de 2020 e 2021

As infrações relacionadas com trabalho não declarado registaram um forte aumento nos últimos quatro anos, atingindo quase sete mil coimas em 2024, segundo o Jornal de Notícias. Se forem incluídas as situações de contratos de trabalho dissimulados, como os falsos recibos verdes, o número total de infrações aproxima-se das 11 mil.

Os dados surgem numa altura em que a intenção do Governo de descriminalizar o trabalho não declarado, incluindo o serviço doméstico, gerou polémica, acabando por ficar suspensa após o chumbo do pacote laboral.

De acordo com os dados mais recentes da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), foram aplicadas 6.964 coimas por trabalho não declarado, total ou parcialmente, durante o ano de 2024. No mesmo período, foram ainda registadas 3.805 infrações por dissimulação de contratos de trabalho. Depois de já terem aumentado entre 2022 e 2023, ambos os indicadores voltaram a crescer no último ano.

A evolução torna-se ainda mais evidente quando comparada com os anos de 2020 e 2021. Nessa altura, as coimas por trabalho não declarado ficaram pouco acima das duas mil, enquanto os casos de dissimulação contratual não chegaram sequer às seis centenas. Nesta categoria incluem-se situações como falsos recibos verdes, falsos estágios remunerados e falsas ações de voluntariado.

No total, entre trabalhadores omitidos e situações de contratos dissimulados, a ACT identificou 2.478 casos em 2024. Apesar de representar uma ligeira descida face aos 2811 registados em 2023, o valor continua bastante acima dos níveis observados nos anos anteriores, confirmando a tendência de crescimento deste tipo de infrações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: trabalho não declarado Coimas Governo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Governo diz que “muitos portugueses” perderam casa e negócio nos fogos em França

1 ago, 12:58

Montenegro garante que Luís Neves está disponível para esclarecer o Parlamento

31 jul, 21:22

Luís Neves "não tem desculpa nenhuma" para entregar declarações com oito anos de atraso. "Falha" foi também de uma entidade com uma tarefa "impossível"

31 jul, 21:00

Portugal não vai suspender espaço Schengen mas fronteiras com Espanha vão ser reforçadas

31 jul, 20:03
Mais Governo

Mais Lidas

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

Ontem às 19:37

Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

Ontem às 17:06

Aproveite o verão: segunda-feira já chove

1 ago, 19:33

Duas irmãs americanas ficaram hospedadas num pitoresco B&B inglês. O drama começou quando a chave do quarto se partiu

Ontem às 09:00

"Tenho muito mais vida aqui": sem dinheiro para aproveitar a vida nos EUA, Paula mudou-se para Portugal

1 ago, 09:00

Começou a viajar sozinha aos 13 anos e já visitou quase todos os países do mundo

1 ago, 11:00

Bebé de 14 meses atropelado por familiar fica em estado grave

Ontem às 09:16

Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

31 jul, 11:18

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

30 jul, 11:03

O novo desafio dos millennials: fazer com que os monovolumes voltem a ser fixes

Ontem às 16:00

Exclusivo CNN Portugal: Um dos drones mais mortíferos dos EUA faz paragem técnica nas Lajes

Ontem às 12:34

Um dos hospitais mais importantes do mundo está a testar como a IA pode revolucionar a área da saúde

Ontem às 11:00