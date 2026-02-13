Remunerações reais dos trabalhadores sobem 3,2% em 2025

Há 45 min

A remuneração bruta real dos trabalhadores em Portugal cresceu em média 3,2% em 2025 face a 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta estimativa, referente à remuneração bruta total mensal média por posto de trabalho, já tem em conta o efeito da inflação.

Se não for considerada a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou, em termos nominais, 5,6% para 1.694 euros.

Em 2024, a remuneração total tinha aumentado a um ritmo superior: 6,5% em termos nominais e 3,9% em termos reais.

Valor de referência do RSI aumenta pouco mais de 5 euros para 247,56 euros

O valor de referência do Rendimento Social de Inserção (RSI), para pessoas em situação de pobreza extrema, vai aumentar 5,33 euros, segundo portaria publicada, passando para 247,56 euros.

A portaria entra em vigor no sábado, dia 14 de fevereiro, mas tem retroativos a 01 de janeiro de 2026, com o valor de referência do RSI a ser fixado em 247,56 euros, 46,09% do valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

Segundo a portaria, a atualização tem em conta “a variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no consumidor (IPC), sem habitação, por referência ao mês de dezembro de 2025, que foi de 2,20%”.

O valor de referência é o que define o montante máximo que um beneficiário ou agregado familiar pode receber, já que o RSI não é uma prestação fixa.

O RSI é calculado fazendo a diferença entre o valor de referência e os rendimentos reais do beneficiário ou do agregado familiar.