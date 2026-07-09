151 trabalhadores retirados de armazém no Bombarral após libertação de gases tóxicos

Há 30 min

Doze pessoas foram levadas para o hospital

Centena e meia de pessoas tiveram de ser retiradas do interior de um armazém de frutas onde trabalham, no Bombarral, devido à libertação de gases tóxicos, tendo 12 sido transportadas ao hospital e 79 assistidas no local, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste informou que, pelas 09:00, foi dado o alerta para a retirada de 151 trabalhadores de um armazém de frutas devido à libertação de ácido sulfúrico e hipoclorito de sódio.

Dos 151 trabalhadores, 12 foram transportados à urgência de Caldas da Rainha da Unidade Local de Saúde do Oeste e 79 foram assistidos no local por inalação de gases.

Sessenta permaneceram no exterior das instalações.

De acordo com a mesma fonte, a libertação dos gases deveu-se a uma avaria no sistema de pesagem.

No local, estiveram meios dos bombeiros do Bombarral, Torres Vedras, Cadaval, Caldas da Rainha, da Cruz Vermelha e da GNR, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha, num total de 31 operacionais e 14 veículos.