Queda de cerca de oito metros mata trabalhador em Vila Real

Agência Lusa , PP
Há 1h e 44min
GNR (Lusa)
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O alerta foi dado pelas 15:25 e a GNR tomou conta da ocorrência

Um homem de 44 anos morreu hoje em Torre do Pinhão, concelho de Sabrosa, após uma queda de cerca de oito metros no seu local de trabalho, revelou à Lusa fonte da GNR de Vila Real.

O alerta foi dado pelas 15:25, acrescentou a fonte que não soube precisar o local em causa.

Para o local foram mobilizados meios do Instituto Nacional de Emergência Médica, Bombeiros de Sabrosa e de Vila Real – Cruz Verde, indicou fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

A GNR tomou conta da ocorrência.

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Temas: Trabalhador Morre Queda Vila real
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