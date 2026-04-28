Operador de grua morre após queda em obra na Figueira da Foz

Há 1h e 25min

Caso está a ser investigado e os factos foram comunicados à Polícia Judiciária

Um homem morreu na tarde desta terça-feira na sequência de um acidente de trabalho ocorrido numa obra em Buarcos, no concelho da Figueira da Foz.

O alerta foi dado cerca das 16:15. Por circunstâncias ainda por apurar, um operador de grua sofreu uma queda, tendo o óbito sido declarado no local.

Para a ocorrência foram acionados meios de emergência e autoridades policiais.

O caso está a ser investigado pelas entidades competentes.

O perito médico-legal foi chamado ao local, enquanto a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) prescindiu de deslocação.

Os factos foram comunicados à Polícia Judiciária.