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Torres Vedras: começou a abusar da irmã quando tinha 13 anos e só parou aos 24. Vítima fez queixa à mãe e suspeito foi detido

Agência Lusa , AG
Há 54 min
Polícia Judiciária
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Menor tinha entre 3 e 14 anos durante a duração dos crimes

Um homem de 24 anos, suspeito de dezenas de crimes de abuso sexual sobre a irmã, cometidos quando esta tinha entre 3 e 14 anos, foi detido em Torres Vedras, informou a Polícia Judiciária (PJ) esta sexta-feira.

“Os abusos começaram quando a vítima tinha apenas 3 anos e perduraram até ao passado mês de março, altura em que a menor verbalizou os abusos à mãe que, de imediato, comunicou os crimes ao piquete da Polícia Judiciária”, informou esta polícia.

O homem, que aguarda ainda a aplicação das medidas de coação, é suspeito de dezenas de crimes de abuso sexual de crianças e de recurso a prostituição de menores.

A Secção de Investigação de Crimes Sexuais inquiriu a vítima, os pais e interrogou o suspeito, o qual veio a ser detido fora de flagrante delito.

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Temas: Torres Vedras Polícia Judiciária Pedofilia
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