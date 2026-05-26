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Já se sabe qual será a casa do Torreense na Liga Europa

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 55min
Estádio do Algarve (AP Photo/Joao Matos)
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Estádio fica localizado a mais de 300 quilómetros de Torres Vedras

O Torreense, que conquistou pela primeira vez a Taça de Portugal de futebol, vai disputar os jogos em casa para a Liga Europa no Estádio Algarve, em Faro, revelou na segunda-feira o diretor desportivo do clube de Torres Vedras.

Em entrevista ao Canal 11, um dia depois do triunfo frente ao Sporting, na final da 86.ª edição da Taça de Portugal, por 2-1, após prolongamento, André Sabino deu conta de que o emblema ‘azul–grená’ licenciou para as competições europeias o Estádio Algarve, sem, contudo, revelar onde jogará caso suba à I Liga.

"Aconteça o que acontecer, vamos jogar e vamos desfrutar. O estádio que licenciámos foi o do Algarve, pela lotação. Podemos fazer uma alteração, foi o mais simples na altura, mas a nossa intenção é jogar o mais perto possível de Torres Vedras. Se subirmos, também não vamos jogar em Torres Vedras", afirmou.

O Torreense, terceiro classificado da edição de 2025/26 da II Liga, defronta na quinta-feira, a partir das 20:00, o Casa Pia, 16.ª e penúltimo do primeiro escalão, na segunda mão do play-off de acesso à I Liga, em Rio Maior, depois do empate 0-0 em Torres Vedras.

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Temas: Torreense Liga Europa Estádio Algarve Taça de Portugal
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