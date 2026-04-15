Homem baleado no Seixal por suspeitos encapuzados

Há 1h e 22min

Suspeitos estão em fuga

Um homem de 49 anos foi baleado na noite de terça-feira, na Torre da Marinha, no Seixal, por dois suspeitos encapuzados que se colocaram em fuga após os disparos.

A vítima foi atingida na perna esquerda e recebeu assistência no local, tendo sido posteriormente transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Segundo as informações disponíveis, encontra-se fora de perigo de vida.

Ao que a TVI e a CNN Portugal conseguiram apurar, foram efetuados dois disparos com uma arma de calibre 9 milímetros. No local, foi ainda encontrada uma munição não deflagrada, que foi recolhida e preservada.

Os suspeitos abandonaram o local numa viatura da marca BMW, de cor branca, estando em curso diligências para apurar a identidade e paradeiro dos mesmos.

A PSP esteve no local e assumiu as primeiras diligências de investigação.