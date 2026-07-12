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"Foi uma situação aterradora": Tiroteio num festival de rua no Canadá faz dois mortos e vários feridos

Tiago Ferreira Resende
Há 28 min
A polícia e os paramédicos intervêm num incidente com um atirador ativo no evento «Salsa on St. Clair», em Toronto, no sábado, 11 de julho de 2026. (Keito Newman/The Canadian Press via AP)
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Até ao momento, não foram efetuadas detenções e as autoridades admitem que a investigação será "complexa"

Um tiroteio ocorrido na noite de sábado durante o festival latino Salsa on St. Clair, em Toronto, no Canadá, provocou a morte de duas pessoas e fez pelo menos quatro feridos graves, causando o pânico entre os milhares de participantes que assistiam ao evento.

Numa primeira fase, a polícia lançou um alerta para um alegado atirador ativo e pediu à população que evitasse a zona. No entanto, horas mais tarde, a polícia de Toronto esclareceu que essa informação não se confirmava. Segundo as autoridades, o incidente resultou de uma "troca de tiros" entre indivíduos, junto à St. Clair Avenue West e Arlington Avenue.

"A notícia sobre um atirador ativo foi divulgada porque, nos primeiros momentos, não tínhamos a certeza do que se passava. Acabou por se verificar que não se tratava de um atirador ativo no sentido clássico do termo", explicou o vice-chefe de polícia de Toronto, Frank Barredo, em declarações à imprensa.

A polícia e os paramédicos intervêm num incidente com um atirador ativo no evento "Salsa on St. Clair", em Toronto. Keito Newman/The Canadian Press via AP
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De acordo com as autoridades, um dos homens morreu no local, enquanto a segunda vítima acabou por não resistir aos ferimentos já no hospital. Outras quatro pessoas foram transportadas para unidades hospitalares com ferimentos graves provocados por arma de fogo. No local, a polícia recuperou duas armas, segundo o site de notícias CP24.

O momento dos disparos gerou o caos entre os cerca de 13 mil visitantes que participavam na primeira noite do festival. Testemunhas relataram que centenas de pessoas fugiram em pânico e que algumas chegaram mesmo a atropelar-se na tentativa de escapar aos tiros.

Joanna Lavoie, jornalista da estação canadiana CP24, que se encontrava no festival no momento do tiroteio, contou que "o ambiente mudou instantaneamente" assim que os primeiros disparos foram ouvidos. A repórter disse ter visto uma mulher que aparentava ter sido atingida pelos tiros e que apresentava ferimentos graves.

"Toda a gente estava em choque e tomada pelo medo. Foi uma situação aterradora. Estávamos aqui para nos divertirmos (...) nunca esperávamos que algo assim acontecesse. Foi a última coisa que imaginávamos", relatou à CP24.

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Até ao momento, não foram efetuadas detenções e as autoridades admitem que a investigação será "complexa", devido ao elevado número de pessoas presentes, às inúmeras gravações de vídeo e à quantidade de testemunhos que terão de ser analisados para reconstruir o que aconteceu.

Minutos depois do ocorrido, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou estar "horrorizado" com o ataque, manifestando solidariedade para com as famílias das vítimas, os feridos e todos os afetados.

"Estou horrorizado com o tiroteio que causou a morte de duas pessoas no Festival Salsa on St. Clair, em Toronto. As minhas orações vão para as famílias que choram a perda dos seus entes queridos, para aqueles que se encontram em estado crítico e para todos os que foram afetados por este acontecimento horrível", escreveu no X.

Também a presidente da Câmara de Toronto, Olivia Chow, condenou o sucedido, classificando o episódio como um ato de violência "irresponsável" e lamentando que tenha ocorrido num festival frequentado por famílias, crianças e idosos.

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