Mau tempo deixa casal e três crianças sem casa em Tomar. Família acolhida no quartel dos bombeiros

Há 38 min

Alerta foi dado cerca das 5:00

Um casal e três crianças ficaram desalojados na madrugada desta terça-feira, em Tomar, após o desabamento de uma parede da habitação, na sequência do mau tempo que se fez sentir na região.

O alerta foi dado cerca das 5:00, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros e a PSP. Após a avaliação da situação, foi determinado que a casa ficou inabitável, devido aos danos estruturais provocados pelo colapso da parede.

A família encontra-se, neste momento, condicionada e a receber apoio provisório no quartel dos bombeiros, enquanto são avaliadas soluções de alojamento.

No local estiveram ainda os serviços especiais da Câmara Municipal de Tomar, que estão a acompanhar a ocorrência e a proceder às diligências necessárias para garantir a segurança e o apoio social à família afetada.

Não há registo de feridos.