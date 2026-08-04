Autocarro embate contra o Hospital de Tomar. Há um morto e três feridos graves

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Circunstâncias do acidente estão a ser investigadas

Um autocarro dos Transportes Urbanos de Tomar embateu, esta terça-feira, contra a fachada do Hospital de Tomar, junto à porta principal de entrada, provocando um morto e três feridos graves.

A vítima mortal é uma mulher de 64 anos que não resistiu aos ferimentos provocados pelo embate. As equipas de socorro tentaram realizar manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação.

O alerta foi dado cerca das 14:00. As causas do acidente são, para já, desconhecidas.

Entre os feridos está o condutor do autocarro. As quatro vítimas foram assistidas no interior da unidade hospitalar, onde receberam tratamento médico inicial.

A evolução do estado clínico levou a que os feridos fossem transportados para outros hospitais, sendo que dois deles já seguiu para Abrantes.

As circunstâncias do acidente estão agora a ser investigadas pelas autoridades, até porque também há danos a registar no hospital, já que a viatura embateu numa vedação metálica e numa zona da fachada.