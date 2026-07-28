Suri agora é Noelle: filha de Tom Cruise e Katie Holmes abandona o apelido do pai

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A filha de Tom Cruise, atualmente com 20 anos, já tinha renunciado ao apelido do pai há algum tempo, mas agora fê-lo também legalmente

A filha de Tom Cruise e Katie Holmes, terá deixado legalmente de usar o apelido do pai e agora usa apenas o nome Suri Noelle.

Katie Holmes e o ex-marido, Cruise, tiveram Suri em 2006 e divorciaram-se em 2012. A jovem de 20 anos está afastada do pai e já tinha sido notícia quando aparentemente deixou de usar Cruise como apelido depois de completar 18 anos. No programa da sua formatura na LaGuardia High School em 2024 aparecia apenas como Suri Noelle.

Os registos públicos indicam agora que Suri se registou para votar na Pensilvânia, onde frequenta a Universidade Carnegie Mellon, com o nome de Suri Noelle.

De acordo com o Page Six, tudo indica que ela mudou legalmente de nome, uma vez que os eleitores do estado devem registar-se com os seus nomes legais.

Segundo a imprensa norte-americana, a mudança não foi feita no condado de Allegheny, mas deverá ter ocorrido em Nova Iorque, onde viveu a maior parte da sua vida e antes estudou, até se mudar para a Pensilvânia.

Noelle também não é o apelido da mãe, mas é na verdade o segundo nome da atriz, nascida em Toledo, Ohio, há 47 anos com o nome de Kate Noelle Holmes. Com a mudança, Suri parece prestar uma homenagem à mãe, com quem viveu grande parte da sua vida.

Ao mesmo tempo, consegue um maior anonimato - pelo menos, conseguia até agora, antes de o seu nome ser revelado.