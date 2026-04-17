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Diretor interino do ICE e responsável por plano de deportação de Trump demitiu-se

Agência Lusa , AM
Há 2h e 4min
Todd Lyons (AP)

Todd Lyons deixa oficialmente o cargo a 31 de maio

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O diretor interino do Serviço de Imigração e Controlo de Fronteiras (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, responsável pela supervisão do plano de deportação em massa do Presidente norte-americano Donald Trump, apresentou a demissão.

A decisão de Todd Lyons, transmitida na quinta-feira, foi antecipada pelo titular da pasta da Segurança Interna, Markwayne Mullin, num comunicado em que se referiu ao chefe do ICE como "um grande líder".

Mullin acrescentou que Lyons deixa oficialmente o cargo a 31 de maio.

Horas antes de ser conhecida a demissão, Lyons testemunhou perante uma subcomissão de atribuições da Câmara dos Representantes (câmara baixa do parlamento) e respondeu a perguntas dos deputados sobre o número sem precedentes de mortes sob custódia do ICE e os planos futuros da agência para os centros de detenção.

Meia centena de detidos pelo ICE morreram nos centros de detenção desde o início do ano, de acordo com dados oficiais.

Lyons esteve à frente do ICE durante rusgas em massa onde ocorreram múltiplas violações dos direitos humanos, de acordo com várias organizações não governamentais.

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Em janeiro, dois cidadãos norte-americanos morreram devido a disparos de agentes de imigração em Minneapolis.

As rusgas foram ordenadas pela então secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, que foi demitida em 05 de março.

Desde a administração de Barack Obama (2009-2017) que não se nomeia um diretor do ICE aprovado pelo Senado, a câmara alta do parlamento.

Temas: Todd Lyons Eua ICE Donald Trump
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