A carta de um passageiro do Titanic que descreve detalhes "absolutamente fascinantes" antes do naufrágio

CNN , Jack Guy
Há 1h e 21min
Titanic (Central Press/Hulton Archive/Getty Images)
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Uma carta com detalhes "absolutamente fascinantes" da vida a bordo do malfadado navio de cruzeiro Titanic deverá ser leiloada por cerca de 35 mil libras (cerca de 41 mil euros).

Escrita por um passageiro chamado Henry Hodges, a carta está datada de 10 de abril de 1912 - o dia em que o RMS Titanic zarpou - de acordo com um anúncio da leiloeira britânica Henry Aldridge and Son.

Na carta, Hodges conta a um amigo, Hector, os "momentos maravilhosos" que passou a bordo.

"Até agora, não viu nada sobre o movimento do navio, mas o tempo está ótimo", escreve.

Imagem da carta manuscrita que está a ser leiloada (Leiloeiros Henry Aldridge/PA)
Imagem da carta manuscrita que está a ser leiloada (Leiloeiros Henry Aldridge/PA)

“No convés superior, havia cerca de 200 rapazes (dos 20 anos para cima) a marchar e a cantar, outros a jogar dominó e às cartas nos salões, alguns a ler, outros a escrever; tudo era bastante diferente do que se esperaria ver no mar”, acrescenta Hodges, que morreu quando o navio afundou.

Quando o Titanic partiu de Belfast, na Irlanda do Norte, na sua viagem inaugural, era o maior navio de passageiros em serviço e considerado “inafundável”.

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Apenas quatro dias depois, a 14 de abril, aquela viagem transformou-se numa tragédia internacional quando o navio colidiu com um icebergue no Atlântico Norte às 23:40 locais. Afundou em menos de três horas.

O Titanic e o navio semelhante Olympic (Leiloeiros Henry Aldridge/PA)
O Titanic e o navio semelhante Olympic (Leiloeiros Henry Aldridge/PA)

O navio não tinha botes salva-vidas suficientes para as cerca de 2.220 pessoas a bordo. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida no acidente, e o Titanic tornou-se o naufrágio mais famoso da história.

A missiva é "uma carta excecional a vários níveis", admite o leiloeiro Andrew Aldridge à CNN.

Em primeiro lugar, Hodges, um vendedor de instrumentos musicais, viajava em lazer e a caminho de Boston para visitar alguns amigos, viajando em segunda classe.

"Há uma escassez de material relacionado com os passageiros da segunda classe", refere Aldridge.

“Toda a gente conhece a terceira classe, o elemento da emigração, o início de uma nova vida. Toda a gente conhece as pessoas mais ricas no navio da primeira classe”, diz. “Mas sabe que a história da segunda classe é uma que realmente não foi muito contada.”

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E, em segundo lugar, a carta de Hodges revela detalhes sobre “o dia a dia da vida a bordo”, nota Aldridge, que acrescenta: “É absolutamente fascinante”.

A carta nunca foi colocada à venda antes e é “completamente inédita no mercado”, acrescenta Aldridge.

Está a ser vendida como parte de um leilão online, com os lances a terminarem no domingo às 16:00 Portugal continental.

À data da publicação deste texto, o lance mais alto era de 26 mil libras (30 mil euros), no limite inferior de uma estimativa de até 35.000 libras.

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Temas: Titanic Carta Cruzeiro Icebergue
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