"O atirador pode ainda estar no edifício, tenham cuidado": divulgadas novas imagens do ataque de Cláudio Neves Valente na Universidade Brown

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 12min
Esta imagem do vídeo da câmara do corpo da polícia fornecido pela Polícia de Providence mostra a polícia a responder no local de um tiroteio na Universidade de Brown em Providence, R.I., 13 de dezembro de 2025. (Polícia de Providence via AP)

Autoridades norte-americanas divulgaram áudios das chamadas para a polícia e cerca de 20 minutos de imagens das câmaras corporais do agente responsável pela resposta inicial ao tiroteio

As autoridades norte-americanas divulgaram esta segunda-feira novas imagens de vídeo do tiroteio na Universidade Brown, atribuído ao cidadão português, Cláudio Neves Valente, entretanto morto, que matou dois estudantes e feriu outros nove, em dezembro passado.

O material agora divulgado inclui um áudio de um agente da polícia do campus universitário a ligar para a polícia da cidade às 16:07 locais.

"Aqui é a polícia de Brown. Confirmámos disparos na 184 Hope Street", disse o agente. "Temos uma vítima, mas não sabemos onde está", acrescentou.

Quatro minutos depois, a polícia do campus ligou de volta com uma atualização: "Temos uma descrição do suspeito, vestido todo de preto e uma máscara de ski, direção de viagem desconhecida".

Separadamente, a cidade divulgou cerca de 20 minutos de imagens das câmaras corporais do agente responsável pela resposta inicial ao tiroteio. As imagens mais gráficas e violentas foram censuradas para evitar afetar as vítimas e para “manter a confiança na comunidade”, mostrando uma cena caótica e confusa em que os agentes não sabem se o atirador ainda está no edifício e tentam rapidamente encontrar um local seguro para retirar os estudantes do edifício. Mochilas, luvas e outros objetos espalhados podem ser vistos no corredor. Um agente avisa os colegas: "O atirador pode ainda estar no edifício, por isso tenham cuidado".

A cidade também divulgou áudios das comunicações entre os agentes e operadores de intervenção. "Atenção, esta é uma situação de atirador ativo. Temos várias vítimas neste edifício", disse um agente.

Meios de comunicação social nos Estados Unidos e noutros países começaram a solicitar imagens das câmaras corporais dos agentes policiais, excertos áudio e outros registos públicos pouco depois do tiroteio. A cidade divulgou hoje esses registos, dizendo que esperaram, a pedido das famílias das vítimas, até depois de ter sido realizado um memorial, na semana passada no campus de Brown. 

"É incrivelmente importante para mim que a cidade de Providence se mantenha totalmente transparente, responsável e em conformidade com a Lei de Acesso a Registos Públicos do estado", disse o presidente da Câmara de Providence, Brett Smiley, num comunicado. "Sabemos também que as imagens e o áudio que somos obrigados a divulgar serão provavelmente prejudiciais e traumatizantes para as vítimas, famílias e vizinhos que ainda tentam recuperar deste incidente", afirmou.

Cláudio Neves Valente, de 48 anos, antigo aluno da Brown e cidadão português, é também suspeito da autoria do ataque na universidade e de, dois dias depois, matar o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o também português Nuno Loureiro, na sua casa em Brookline, subúrbio de Boston.

Neves Valente, que frequentou a escola com Loureiro em Portugal nos anos 1990, foi encontrado morto dias depois num armazém em New Hampshire.

Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, Neves Valente planeou o ataque durante anos e deixou vídeos nos quais confessou os homicídios, mas não indicou qualquer motivo. O FBI (polícia federal) recuperou o dispositivo eletrónico que continha a série de vídeos durante uma busca ao armazém onde o corpo de Neves Valente foi encontrado. 

