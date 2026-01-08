Pelo menos dois mortos em ataque durante funeral em Salt Lake City

Agência Lusa , AM
Hoje às 06:34
Salt Lake City (AP)

Suspeito continua em fuga

Pelo menos duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas num ataque no estacionamento de uma igreja em Salt Lake City, capital do estado norte-americano do Utah (oeste), de acordo com a imprensa local.

As autoridades anunciaram que oito pessoas foram atingidas por tiros por volta das 19:30 de quarta-feira (02:30 de hoje em Lisboa), durante um serviço fúnebre na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, comummente conhecida como igreja mórmon.

Testemunhas na área que ouviram os tiros descreveram a experiência como "bastante assustadora" e disseram que ficaram aliviadas por não ter ocorrido dentro da igreja, de acordo com a televisão local KUTV.

Três pessoas estão em estado crítico e a situação dos outros três feridos ainda não é conhecida, de acordo com o porta-voz da polícia de Salt Lake City, Glen Mills, citado pelo portal de notícias Deseret, que pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Mills notou que os feridos estão a receber tratamento em hospitais locais.

Citado pela agência norte-americana Associated Press (AP), o chefe de polícia de Salt Lake City, Brian Redd, afirmou que as autoridades policiais não acreditam que o ataque tenha sido direcionado a uma religião.

“Acreditamos que este não foi um incidente aleatório”, disse Redd aos repórteres.

O suspeito continua em fuga.

