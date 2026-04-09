Dois jovens baleados junto a uma escola do Montijo. Suspeito fugiu numa trotinete

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Nenhum dos feridos corre perigo de vida

Dois jovens ficaram feridos após um indivíduo ter efetuado vários disparos com uma arma de fogo na Rua Professor António Caleiro, junto à Escola Básica Joaquim de Almeida, no Montijo.

O incidente ocorreu cerca das 19:30 de quarta-feira quando o suspeito, numa trotinete, terá efetuado pelo menos três disparos, alegadamente com uma arma de calibre 6,35 milímetros, contra duas vítimas.

Um dos jovens, de 19 anos, foi atingido num braço, enquanto o outro, de 23 anos, sofreu dois ferimentos, um no braço e outro nas costas. Nenhum dos feridos corre perigo de vida.

As vítimas foram assistidas no local por equipas do INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica, sendo posteriormente transportadas para unidades hospitalares distintas: o jovem de 19 anos foi encaminhado para o Hospital do Barreiro, enquanto o de 23 anos foi levado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O suspeito do ataque está identificado e encontra-se referenciado pelas autoridades.

A TVI e CNN Portugal apuraram que os dois jovens feridos terão pertencido a um alegado gang juvenil denominado “MSA”, sendo que o suspeito poderá também estar associado ao mesmo grupo, o que aponta para a possibilidade de um ajuste de contas.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do ataque.