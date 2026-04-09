Dois jovens baleados junto a uma escola do Montijo. Suspeito fugiu numa trotinete

Agência Lusa , AM
Há 45 min
Ambulância do INEM (Getty)

Nenhum dos feridos corre perigo de vida

Dois jovens ficaram feridos após um indivíduo ter efetuado vários disparos com uma arma de fogo na Rua Professor António Caleiro, junto à Escola Básica Joaquim de Almeida, no Montijo.

O incidente ocorreu cerca das 19:30 de quarta-feira quando o suspeito, numa trotinete, terá efetuado pelo menos três disparos, alegadamente com uma arma de calibre 6,35 milímetros, contra duas vítimas.

Um dos jovens, de 19 anos, foi atingido num braço, enquanto o outro, de 23 anos, sofreu dois ferimentos, um no braço e outro nas costas. Nenhum dos feridos corre perigo de vida.

As vítimas foram assistidas no local por equipas do INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica, sendo posteriormente transportadas para unidades hospitalares distintas: o jovem de 19 anos foi encaminhado para o Hospital do Barreiro, enquanto o de 23 anos foi levado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O suspeito do ataque está identificado e encontra-se referenciado pelas autoridades. 

A TVI e CNN Portugal apuraram que  os dois jovens feridos terão pertencido a um alegado gang juvenil denominado “MSA”, sendo que o suspeito poderá também estar associado ao mesmo grupo, o que aponta para a possibilidade de um ajuste de contas.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do ataque.

Temas: Tiroteio PSP INEM Montijo

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