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Tiroteio faz pelo menos dois feridos em Sintra. PJ está a investigar

Daniela Rodrigues
Há 1h e 10min
Polícia Judiciária
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Na sequência das diligências efetuadas pelas autoridades, foi possível apurar que os disparos terão ocorrido em Rio de Mouro

Dois homens ficaram feridos na sequência de um tiroteio ocorrido na madrugada desta terça-feira, em Rio de Mouro, concelho de Sintra.

Inicialmente um homem deu entrada no Hospital de Sintra com ferimentos provocados por um disparo. A vítima apresentava ferimentos considerados ligeiros.

Na sequência das diligências efetuadas pelas autoridades, foi possível apurar que os disparos terão ocorrido em Rio de Mouro. Elementos policiais deslocaram-se ao local, onde encontraram um segundo homem igualmente ferido por uma arma de fogo.

Os ferimentos terão sido provocados por disparos efetuados com uma arma de calibre 12. Os autores dos disparos colocaram-se em fuga numa viatura cujas características e matrícula não foram possíveis identificar.

A Polícia Judiciária foi contactada e assumiu a investigação do caso, tendo deslocado inspetores ao local para recolha de vestígios e apuramento das circunstâncias em que ocorreu o incidente.

As autoridades prosseguem as diligências para identificar os suspeitos e determinar a motivação do ataque.

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Temas: Tiroteio Feridos Sintra PJ
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Crime e Justiça

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