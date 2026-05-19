Tiroteio no sul de Espanha faz pelo menos dois mortos e quatro feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas num tiroteio ocorrido esta terça-feira na cidade de El Ejido, no sul de Espanha, avançou o jornal El País.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades andaluzas, o serviço de emergência 112 recebeu várias chamadas por volta das 23:15 locais, 22:15 de Lisboa, a alertar para disparos na zona. Para o local foram mobilizados elementos da Polícia Local, Polícia Nacional e Guardia Civil, incluindo membros do Grupo de Acción Rápida (GAR), que assumiu a investigação.

As equipas médicas encontraram duas pessoas mortas, que seriam os pais do alegado autor dos disparos. Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para os hospitais de Poniente e Torrecárdenas. Entre os feridos estão duas crianças, uma de sete outra de 18 meses segundo o El Mundo, uma delas filho do suspeito.

Segundo as mesmas fontes, a mãe dos dois menores também terá ficado ferida durante o ocorrido e encontra-se internada no Hospital Universitário de Poniente, em El Ejido.

O suspeito ter-se-á colocado em fuga após os disparos, mas a Guarda Civil espanhola confirmou, entretanto, a detenção do alegado autor do ataque.