Amadora: homem baleado na via pública em estado crítico 

Há 40 min

Vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria

Um homem foi baleado esta quarta-feira, na Amadora. A vítima ficou gravemente ferida.

O alerta foi dado pelas 16:30 para a Rua 17 de Setembro. A vítima terá sido atingida por disparo de arma de fogo na zona do peito, alegadamente efetuado por um ou mais indivíduos ainda não identificados, numa zona sensível da cidade.

Os meios de socorro foram acionados para o local, tendo a vítima sido posteriormente transportada para o Hospital de Santa Maria, onde deu entrada em estado grave.

No local do crime, as autoridades recolheram um invólucro e uma munição não deflagrada, elementos que serão agora alvo de perícia no âmbito da investigação.

As circunstâncias do disparo estão a ser investigadas pelas autoridades.