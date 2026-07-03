Novo tiroteio em Sintra: jovem de 20 anos baleado por dupla armada

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Vítima deu entrada no Amadora-Sintra em estado grave

Um jovem de 20 anos foi atingido a tiro na noite desta sexta-feira na Avenida dos Bons Amigos, em Agualva-Cacém, tendo sido transportado em estado grave para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra).

O alerta foi registado pelas 19:30. No local, testemunhas relataram que um carro parou nas imediações, de onde saíram dois indivíduos armados. Os suspeitos terão efetuado vários disparos na direção da vítima, atingindo-a na zona do tórax, colocando-se depois em fuga.

A PSP realizou diligências para localizar e intercetar os autores dos disparos, mas, até ao momento, os suspeitos continuam por identificar e localizar. A investigação prossegue para apurar as circunstâncias e a motivação do ataque.

Este episódio ocorre na mesma zona onde, durante esta semana, foram registados vários disparos de arma de fogo que atingiram pelo menos três viaturas estacionadas na via pública, sem provocar feridos. A PSP recolheu cerca de duas dezenas de invólucros de 9mm.

As autoridades estão a investigar se existe alguma ligação entre os dois casos.

A PSP mantém as investigações em curso e acionou entretanto a Polícia Judiciária.