MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Novo tiroteio em Sintra: jovem de 20 anos baleado por dupla armada

Daniela Rodrigues
Há 14 min
PSP
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Vítima deu entrada no Amadora-Sintra em estado grave

Um jovem de 20 anos foi atingido a tiro na noite desta sexta-feira na Avenida dos Bons Amigos, em Agualva-Cacém, tendo sido transportado em estado grave para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra).

O alerta foi registado pelas 19:30. No local, testemunhas relataram que um carro parou nas imediações, de onde saíram dois indivíduos armados. Os suspeitos terão efetuado vários disparos na direção da vítima, atingindo-a na zona do tórax, colocando-se depois em fuga.

A PSP realizou diligências para localizar e intercetar os autores dos disparos, mas, até ao momento, os suspeitos continuam por identificar e localizar. A investigação prossegue para apurar as circunstâncias e a motivação do ataque.

Este episódio ocorre na mesma zona onde, durante esta semana, foram registados vários disparos de arma de fogo que atingiram pelo menos três viaturas estacionadas na via pública, sem provocar feridos. A PSP recolheu cerca de duas dezenas de invólucros de 9mm. 

As autoridades estão a investigar se existe alguma ligação entre os dois casos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A PSP mantém as investigações em curso e acionou entretanto a Polícia Judiciária.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Tiroteio Sintra Tiroteio Cacém Amadora-Sintra Baleado Tiroteio
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Novo tiroteio em Sintra: jovem de 20 anos baleado por dupla armada

Há 14 min

Tribunal suspende de funções médica de Benavente suspeita de facilitar reformas

Há 3h e 54min

Professor de música em colégio de Sintra detido por abuso sexual de aluna de 11 anos

Hoje às 16:03

PJ deteve septuagenário suspeito de violar jovem em Alijó

Hoje às 15:00
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

Hoje às 12:18

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Ontem às 13:07

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:11

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Hoje às 03:56

Chamem o 112 que assim ninguém consegue dormir: a história de um jogo de loucos que deu Portugal

Hoje às 02:22

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

Hoje às 11:11

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Ontem às 11:14

Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

Hoje às 11:01

Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

Hoje às 09:00

Todos achavam que um Estado com o tamanho de um bairro de Lisboa e 556 polícias era seguro. Uma explosão mudou tudo

Ontem às 21:19

Preços da gasolina e do gasóleo vão ficar mais caros já na próxima semana: saiba quanto

Hoje às 10:00

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

1 jul, 21:32