Tiroteio em massa na Carolina do Norte faz três mortos

Agência Lusa , PF
Há 1h e 11min
Polícia (Getty Images)
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As autoridades adiantaram que um dos mortos é suspeito de ser o autor dos disparos e que se tratou de um incidente isolado

Três pessoas morreram e outra ficou ferida num tiroteio na localidade americana de Prospect Hill, no estado da Carolina do Norte, informaram esta quarta-feira as autoridades locais.

As autoridades adiantaram que um dos mortos é suspeito de ser o autor dos disparos e que se tratou de um incidente isolado. Tony Durden, xerife do Condado de Caswell, onde se situa Prospect Hill, declarou em conferência de imprensa que todos os envolvidos são adultos e pertencem à mesma família.

No sábado passado, noutro tiroteio em massa num restaurante na localidade de Twin Falls (Idaho), morreram três pessoas e outras sete ficaram feridas.

Os tiroteios em massa são recorrentes nos Estados Unidos e, segundo as estatísticas do Gun Violence Archive, este ano já ocorreram 290 em todo o país.

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Temas: Tiroteio EUA Tiroteio Estados Unidos Carolina do Norte
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