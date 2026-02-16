Pelo menos uma pessoa morreu num tiroteio numa arena de hóquei em Rhode Island

CNN , Elise Hammond, Mark Morales
Há 1h e 51min
Tiroteio em Pawtucket, Rhode Island (Mark Stockwell/AP)

O suspeito também está morto

Pelo menos uma pessoa morreu após um tiroteio numa estádio de hóquei em Rhode Island, de acordo com fontes da CNN. Quatro outras pessoas ficaram feridas, de acordo com a afiliada da CNN WJAR, citando o gabinete do presidente da câmara de Pawtucket.

A polícia diz que o incidente parece ser de natureza doméstica, já que o atirador parece ter como alvo membros da sua própria família, segundo dois agentes que foram informados sobre a situação à CNN.

O atirador morreu devido a um ferimento à bala autoinfligido após disparar, acrescentaram as autoridades policiais. A pessoa morta era uma menina, informou a WJAR.

Agentes do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) estão a responder para ajudar as autoridades locais, disse um porta-voz da agência à CNN.

A Polícia Estadual de Rhode Island também está a trabalhar com as agências locais, de acordo com o governador Dan McKee. A Polícia de Providence também tem agentes a ajudar, informou numa publicação no X.

Pais de jogadores de hóquei e um jogador conversam com um agente da polícia do lado de fora da Lynch Arena, em Pawtucket, Rhode Island, após um tiroteio naqueles espaço na segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (Mark Stockwell/AP)

Duas equipas compostas por estudantes de várias escolas estavam a jogar hóquei na arena, de acordo com a WJAR. A North Providence, uma das escolas envolvidas com uma equipa, disse à CNN que "informações preliminares indicam que o incidente pode ter envolvido pais de estudantes da NP".

Enquanto isso, Coventry, outra escola, disse que todos os seus estudantes foram contabilizados.

"Um agente do Departamento de Polícia de Coventry está no local e permanece com os nossos alunos. Os funcionários também estão com a equipa e continuamos a monitorizar a situação enquanto os planos de reunificação são coordenados", disse o superintendente, Don Cowart, numa carta aos pais, obtida pela CNN.

A Saint Raphael Academy, que também tinha alunos na equipa, disse: "Houve um incidente horrível com um atirador ativo. Fomos informados de que nenhum membro da nossa família SRA ficou ferido", de acordo com a WJAR.

Todos os alunos de North Providence estão seguros, disse o superintendente da escola numa declaração à WJAR.

"Estou a rezar por Pawtucket e por todos os envolvidos", disse McKee no X.

O mais recente surto de violência armada ocorre apenas dois meses após um tiroteio na Universidade Brown, a poucos quilómetros a sul, que abalou Rhode Island e destacou a vulnerabilidade de espaços comunitários confiáveis.

A arena fica a cerca de 8 quilómetros a norte do edifício de engenharia Barus and Holley da Universidade Brown, em Providence, onde o português Cláudio Valente abriu fogo em dezembro, matando dois alunos e ferindo outras nove pessoas.

