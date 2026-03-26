Homem dá entrada no hospital, pelo próprio pé, com ferimentos de chumbos de uma caçadeira

Agência Lusa , PP
Há 44 min
PSP (Lusa)

Esta quinta-feira houve uma ocorrência com disparos com armas de fogo numa rua de Beja

Um homem deu hoje entrada no hospital de Beja com ferimentos ligeiros provocados por tiro de caçadeira, após uma ocorrência com disparos com armas de fogo numa rua da cidade, revelaram fontes da unidade de saúde e da PSP.

“Um homem deu hoje entrada no hospital, pelo seu próprio pé, com ferimentos resultantes do tiroteio”, disse à agência Lusa fonte da unidade hospitalar.

Segundo a mesma fonte, os ferimentos “foram causados por chumbos disparados de uma arma caçadeira” e o homem, considerado ferido ligeiro, encontra-se em observação”.

A Lusa contactou o Comando Distrital de Beja da PSP, que indicou que a polícia teve conhecimento, esta manhã, de uma situação de disparos com armas de fogo na Rua António Sardinha, não muito longe do hospital.

A PSP “dirigiu-se ao local e deparou-se com um cenário de crime”, o qual “preservou, e contactou a Polícia Judiciária (PJ) para esta se deslocar ao local e tomar conta da ocorrência”, acrescentou a mesma fonte, sem adiantar mais pormenores.

A Lusa já pediu esclarecimentos adicionais à Polícia Judiciária e aguarda uma resposta.

Na sua edição ‘online’, o Jornal de Notícias avançou hoje que, nesta situação, “os tiros foram disparados de um carro em andamento”, pelas 09:00.

“O suspeito já foi identificado pelas autoridades, mas encontra-se em fuga”, noticiou também o jornal.

Segundo a notícia do JN, o tiroteio provocou dois feridos ligeiros e não apenas um.

Temas: Tiroteio em Beja Caçadeira Chumbos Ferido Hospital

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