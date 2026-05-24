Homem que começou tiroteio na Casa Branca identificava-se como "o verdadeiro bin Laden". Foi abatido pelo Serviço Secreto

Há 1h e 46min

Um transeunte, atingido por disparos, ficou em estado crítico

Agentes do Serviço Secreto norte-americano dispararam e mataram uma pessoa que, segundo a agência, se aproximou de um ponto de controlo de segurança no sábado, perto da Casa Branca, e abriu fogo contra eles.

Pouco antes das 18h (hora da Costa Leste dos EUA), um indivíduo aproximou-se de um ponto de controlo mesmo à saída do complexo da Casa Branca e começou a disparar contra os agentes, segundo um porta-voz do Serviço Secreto, que cita uma investigação preliminar.

Os agentes do Serviço Secreto responderam com tiros e atingiram o suspeito, que mais tarde morreu num hospital da zona.

"Durante o tiroteio, um transeunte também foi atingido por disparos. Ainda não é claro se o transeunte foi atingido pelos disparos iniciais do suspeito ou durante a troca de tiros subsequente", acrescentou o porta-voz.

Agentes do Serviço Secreto são vistos depois de um confinamento ter sido levantado na Casa Branca, em Washington, DC, a 23 de maio. (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Nenhum elementos do Serviço Secreto ficou ferido, e o presidente Donald Trump encontrava-se na residência e não foi afetado, segundo o porta-voz.

O transeunte encontra-se em estado crítico, segundo um responsável das forças de segurança.

O incidente ocorre menos de um mês depois do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, onde jornalistas e responsáveis da administração Trump se protegeram quando se ouviram disparos.

Trump agradeceu ao Serviço Secreto e às autoridades pela rápida resposta à ameaça através de uma publicação na Truth Social.

O incidente "mostra como é importante, para todos os futuros presidentes, obter o que será o espaço mais seguro do seu género alguma vez construído em Washington, D.C. A Segurança Nacional do nosso país exige-o!", acrescentou.

O suspeito foi identificado como Nasire Best, de 21 anos, disseram três fontes à CNN. Best já tinha tido encontros anteriores com o Serviço Secreto, segundo refere uma fonte das autoridades, incluindo um incidente em junho de 2025 em que bloqueou uma faixa de entrada na Casa Branca. Depois de afirmar que era "Deus", foi detido pelo Serviço Secreto e internado no Instituto Psiquiátrico de Washington para avaliação, acrescentou a fonte.

No mês seguinte, em julho de 2025, o Serviço Secreto voltou a deter Best depois de este tentar entrar numa via de acesso ao complexo da Casa Branca, disse a fonte. Um juiz emitiu uma ordem a exigir que se mantivesse afastado das instalações da Casa Branca.

Enquanto investigavam os encontros do ano passado, os investigadores descobriram que Best tinha feito várias declarações nas redes sociais, incluindo afirmar que era "o verdadeiro" Osama bin Laden, e pelo menos uma publicação indicando o desejo de fazer mal a Trump, explicou a fonte.

Mas a polícia nunca tinha encontrado o suspeito a comportar-se de forma violenta ou a usar uma arma antes, segundo uma fonte das autoridades.

Disparos desencadeiam resposta de segurança rápida

Repórteres da CNN ouviram o que parecia serem dezenas de disparos perto da Casa Branca pouco depois das 18h, desencadeando um confinamento de cerca de 40 minutos para a imprensa nas instalações e uma resposta rápida do Serviço Secreto.

Os sons dos tiros surgiram quase uma hora depois de ter sido declarado "press lid" às 17h06 - um sinal de que os jornalistas não esperavam voltar a ver Trump durante o resto do dia. Nessa altura, muitos jornalistas e funcionários da imprensa da Casa Branca já tinham saído do complexo.

Membros do corpo de imprensa no relvado norte foram conduzidos para a sala de briefing da Casa Branca, onde lhes foi dito para se abrigarem enquanto agentes do Serviço Secreto gritavam "baixem-se" e avisavam de "disparos". A CNN contou cerca de duas dezenas de jornalistas abrigados na sala de briefing durante o confinamento, incluindo fotógrafos, produtores, fotojornalistas e correspondentes.

Agentes do Serviço Secreto armados com espingardas foram vistos a deslocar-se pela área do relvado norte após o incidente e a bloquear a sala de briefing da Casa Branca. O confinamento foi levantado pouco depois das 18h45.

O incidente ocorreu depois de vários altos responsáveis da administração, incluindo a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o vice-presidente JD Vance, terem sido captados pelas câmaras da CNN a sair das instalações da Casa Branca.

Trump permaneceu em Washington este fim de semana depois de cancelar uma viagem planeada ao seu clube de golfe em Nova Jérsia.

A CNN contactou a Casa Branca, a Polícia Metropolitana de DC e o Departamento de Bombeiros e EMS de DC para obter comentários. O diretor do FBI, Kash Patel, escreveu no X que a agência estava no local e a apoiar o Serviço Secreto.

Jornalistas abandonam o relvado norte após relatos de disparos a 23 de maio. (Aaron Schwartz/Bloomberg/Getty Images)

Selina Wang, correspondente-chefe da Casa Branca da ABC News, publicou um vídeo no X em que mostra o momento em que os aparentes disparos foram ouvidos e se baixou para se proteger.

"Estava a meio de gravar no meu iPhone para um vídeo nas redes sociais a partir do relvado norte da Casa Branca quando ouvimos os disparos. Pareciam dezenas de tiros. Disseram-nos para correr para a sala de briefing, onde estamos agora abrigados", escreveu.