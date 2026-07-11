Dois homens baleados com tiros de caçadeira disparados a partir de carro em andamento em Sintra

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A PJ está responsável pela investigação

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram baleados na madrugada deste sábado, na Rua Almada Negreiros, na freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

As vítimas foram atingidas por disparos de caçadeira efetuados pelos ocupantes de uma viatura que passou no local, colocando-se de imediato em fuga.

O homem de 24 anos sofreu ferimentos ligeiros num braço. Já a segunda vítima, de 25 anos, ficou ferida com gravidade na cabeça, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

As circunstâncias que motivaram o ataque e a identidade dos autores estão a ser investigadas pelas autoridades.

A PJ está responsável pela investigação.