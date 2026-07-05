MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Pelo menos 8 pessoas alvejadas, incluindo 4 crianças, em Nova Iorque

CNN Portugal , PP
Há 26 min
Armas à venda nos Estados Unidos (Seth Perlman/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Incidente aconteceu na noite de 4 de julho

Pelo menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram alvejadas na noite de 4 de julho em Coney Island, Brooklyn, em Nova Iorque, avançou a ABC News este domingo, citando o Departamento de Polícia da Cidade de Nova Iorque. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a notícia.

Ainda segundo a ABC News, entre os feridos, cujas identidades não foram divulgadas, estão um homem de 37 anos, um homem de 33, uma mulher de 25, uma mulher de 21, um rapaz de 14, um rapaz de 12, um rapaz de 7 e um rapaz de 6 anos.

"Todas as vítimas foram transportadas pelos serviços de emergência médica para hospitais da região, onde sete pessoas se encontram em estado estável", informou a Polícia de Nova Iorque, citada pela ABC News. "A mulher de 21 anos encontra-se em estado crítico", acrescentou a mesma fonte.

A polícia afirmou ter recuperado uma arma de fogo no local, mas ainda não efetuou qualquer detenção e o motivo do incidente é desconhecido.

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Tiros Nova iorque Crianças Polícia Estados unidos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Pelo menos 8 pessoas alvejadas, incluindo 4 crianças, em Nova Iorque

Há 26 min

Trump diz que os EUA "durante 250 anos têm sido a esperança, a promessa, a luz e a glória entre todas as nações do mundo"

Há 1h e 57min

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

Ontem às 15:00

Trump: "Somos o povo mais livre do mundo, temos a Constituição mais justa e duradoura do mundo e somos a nação mais poderosa do mundo"

Ontem às 09:16
Mais E.U.A.

Mais Lidas

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

Ontem às 23:35

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

Ontem às 18:00

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

Ontem às 15:00

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

3 jul, 11:11

Há boas notícias para Portugal (e para todos os outros que estão no Mundial)

Hoje às 00:05

Louis Vuitton ganha processo contra cadeia chinesa e recebe indemnização milionária

3 jul, 09:05

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

3 jul, 12:18

Cabo Verde provou que um erro probabilístico pode ser tão gigante como os maiores do mundo. Quem não vai dormir esta noite é Rui Costa

Ontem às 02:43

Porque é que estes adultos estão subitamente obcecados com um brinquedo infantil do final dos anos 90?

Ontem às 12:00

"Nunca vi ninhos como estes": na Ucrânia, os pássaros já constroem com os fios da guerra

Ontem às 18:55

Mundial 2026: Paraguai 0-1 França (fim)

Ontem às 22:00