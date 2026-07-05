Pelo menos 8 pessoas alvejadas, incluindo 4 crianças, em Nova Iorque

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Incidente aconteceu na noite de 4 de julho

Pelo menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, foram alvejadas na noite de 4 de julho em Coney Island, Brooklyn, em Nova Iorque, avançou a ABC News este domingo, citando o Departamento de Polícia da Cidade de Nova Iorque. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a notícia.

Ainda segundo a ABC News, entre os feridos, cujas identidades não foram divulgadas, estão um homem de 37 anos, um homem de 33, uma mulher de 25, uma mulher de 21, um rapaz de 14, um rapaz de 12, um rapaz de 7 e um rapaz de 6 anos.

"Todas as vítimas foram transportadas pelos serviços de emergência médica para hospitais da região, onde sete pessoas se encontram em estado estável", informou a Polícia de Nova Iorque, citada pela ABC News. "A mulher de 21 anos encontra-se em estado crítico", acrescentou a mesma fonte.

A polícia afirmou ter recuperado uma arma de fogo no local, mas ainda não efetuou qualquer detenção e o motivo do incidente é desconhecido.