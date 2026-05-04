Dois jovens de 18 anos baleados com espingardas em Almada

PJ foi acionada para investigar o caso
Um jovem, com cerca de 18 anos, foi baleado na madrugada desta segunda-feira na Praceta Machado de Castro, em Almada.
A vítima terá sido atingida com disparos de espingarda, sofrendo um ferimento nas costas e outro nas nádegas. Os meios de socorro e autoridades deslocaram-se rapidamente ao local, tendo o jovem recebido assistência médica de emergência.
Pouco tempo depois, um segundo jovem deu entrada nas urgências do Hospital Garcia de Orta, também com um ferimento provocado por disparo de espingarda nas costas.
As autoridades suspeitam que os dois casos possam estar relacionados, encontrando-se a investigação em curso para apurar as circunstâncias da ocorrência e identificar os autores dos disparos.
A PJ foi acionada para investigar o caso.