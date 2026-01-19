PSP recorre a imagens de videovigilância para identificar autores de disparos na Amadora

Há 1h e 43min

Tiros que feriram os dois jovens foram disparados a partir de um veículo em movimento

As autoridades vão recorrer a imagens de videovigilância para tentar identificar os autores dos disparos que feriram dois jovens, um deles com gravidade, no sábado no bairro Casal da Boba, na Amadora, disse à Lusa fonte policial, esta terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que os disparos que feriram os dois jovens foram efetuados a partir de um veículo em movimento, não estando para já identificados os autores.

Nesse sentido, a mesma fonte adiantou que as autoridades irão recorrer às imagens de videovigilância das câmaras existentes no bairro do Casal da Boba, para tentarem identificar os autores dos disparos.

Segundo a PSP, um dos jovens ficou em estado grave, após ser atingido na zona do pescoço e das pernas, sendo transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O outro jovem teve ferimentos ligeiros na zona das costelas e foi transportado para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra).