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Duas mulheres atingidas por disparos durante a madrugada em Camarate

Agência Lusa , MSM
Há 2h e 26min
PSP (Foto: Facebook PSP)

PSP foi chamada ao bairro da Quinta das Mós, em Camarate, durante a madrugada

Duas mulheres foram esta segunda-feira atingidas por disparos de arma no bairro da Quinta das Mós, em Camarate, Loures, disse à Lusa fonte da PSP, acrescentando que foram transportadas para o Hospital de S. José, em Lisboa.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a ocorrência foi comunicada pelas 01:00 e quando os agentes chegaram ao local as mulheres apresentavam ferimentos ligeiros provocados por "dardos de borracha".

No local estiveram elementos da divisão policial de Loures da PSP e do INEM.

A informação tinha sido inicialmente divulgada pelo Correio da Manhã, que acrescenta que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM recebeu igualmente um alerta para uma ocorrência na mesma morada, relacionada com uma criança de dois anos que terá sofrido um traumatismo craniano.

Questionada pela Lusa, fonte da PSP explicou que de tratou de uma ocorrência diferente em que uma criança terá ficado ferida na sequência de uma queda.

Temas: Tiros Dardos de borracha Camarate Polícia PSP

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