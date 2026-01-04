Novo livro detalha a história épica por trás da luta para salvar os tigres siberianos da Rússia

4 jan, 12:00

"Um dia vou escrever um livro sobre isto."

O biólogo da vida selvagem Jonathan Slaght ouviu Dale Miquelle dizer isto centenas de vezes ao longo de sua amizade de 25 anos. Miquelle, um conservacionista de tigres que vive no Extremo Oriente da Rússia há mais de três décadas, tinha muitas histórias para contar.

Mas o livro nunca se concretizou e, em 2021, Slaght finalmente perguntou ao seu amigo e colega da Wildlife Conservation Society se ele iria escrevê-lo. Provavelmente não, respondeu Miquelle.

"E se eu o escrever?", perguntou Slaght.

Quatro anos e 512 páginas depois, "Tigers Between Empires" conta a notável história do que Slaght descreve como o programa de investigação sobre tigres mais antigo do mundo, o Siberian Tiger Project.

A colaboração internacional, liderada pelo ex-biólogo especializado em alces Miquelle e pelo investigador russo especializado em roedores Zhenya Smirnov, contou com uma equipa de cientistas americanos que forneceu financiamento e tecnologia para apoiar a experiência de campo dos conservacionistas russos no rastreamento e monitorização dos tigres de Amur, mais conhecidos como tigres siberianos.

Entrelaçando história e folclore, descobertas científicas e aventuras na natureza selvagem, o livro é tão educativo quanto emocionante, transportando os leitores para o formidável, gelado e remoto Extremo Oriente da Rússia para salvar o maior felino do mundo da caça furtiva e da exploração madeireira desenfreadas.

"É uma história que vale a pena contar", disse Slaght à CNN numa videochamada, acrescentando que o projeto mostra "que é possível que pessoas de diferentes origens trabalhem juntas e alcancem um sucesso considerável quando as suas paixões estão focadas no mesmo objetivo".

Esforços colaborativos

Com cerca de três mil indivíduos em meados do século XIX, a população de tigres da Rússia caiu para apenas 30 animais na década de 1930, escreve Slaght.

Apesar de uma recuperação notável na segunda metade do século XX, devido a restrições à caça e reservas protegidas, o colapso da União Soviética no final de 1991 viu um aumento na caça ilegal.

Felizmente, o Siberian Tiger Project foi lançado poucos meses depois. Na época, coleiras com radiotelemetria para rastrear animais selvagens eram amplamente utilizadas nos Estados Unidos, mas não estavam disponíveis para os cientistas da União Soviética. Os cientistas americanos não tinham ideia de como rastrear ou capturar tigres, e os conservacionistas russos não sabiam como sedar e colocar coleiras nos grandes felinos com segurança. Juntos, eles preencheriam as lacunas de conhecimento e descobririam os segredos do comportamento e da biologia dos tigres.

O colorido elenco de personagens — tão numeroso que o livro começa com uma lista de nomes e funções — inclui vários dos 114 tigres capturados e soltos durante o projeto.

"Quando se tem um conjunto de dados de 30 anos, como é o caso do Siberian Tiger Project, quando se pode rastrear um tigre individualmente desde o primeiro ano de vida até à morte, as informações que se podem obter — estes não são animais de estudo anónimos e numerados", diz Slaght.

A tigresa Olga fotografada durante a sua segunda captura, quando a sua coleira foi substituída. Ela foi atingida por um dardo e parcialmente sedada a partir de um helicóptero (Dale Miquelle)

Olga, a primeira tigresa a receber uma coleira do projeto, foi acompanhada durante 13 anos, desde a sua juventude, quando vivia no território da sua mãe, até à sua morte. Ela tornou-se uma figura importante tanto para os conservacionistas como para a comunidade: numa passagem, um caçador diz a Miquelle que não disparou contra Olga quando a viu na floresta porque a reconheceu pela coleira.

"Eles rapidamente se tornam indivíduos, e eu queria muito capturar isso", acrescenta Slaght.

Os dados das coleiras com rádio e, mais tarde, das coleiras com GPS, permitiram aos investigadores desvendar lentamente a vida secreta desses predadores esquivos, incluindo hábitos alimentares, taxas de abate e herança de território entre famílias — onde uma tigresa passa o seu território estabelecido para as suas filhas, criando uma linhagem de tigres que ocupa as mesmas áreas. Este novo conhecimento sobre a ecologia dos grandes felinos resultou em quase 200 publicações científicas sobre tigres, leopardos e as suas presas, escreve Slaght.

Mesmo com coleiras, os avistamentos eram raros: Olga foi observada na natureza por apenas 15 minutos ao longo de 13 anos. Sem telemetria, diz Slaght, “é impossível realmente ver esses animais, ter qualquer noção do que eles estão a fazer”.

"Vidas curtas e violentas"

É claro que nem todas as interações entre humanos e tigres descritas no livro são tão positivas.

Dados da primeira década do projeto mostraram que 75% das mortes de tigres foram causadas pela caça ilegal — uma ameaça que persiste até hoje. Após o colapso da União Soviética, o Extremo Oriente russo enfrentou uma crise económica prolongada: a pobreza levou à caça não só de tigres para comercialização, mas também de espécies de presas como veados para alimentação.

A "luta" de ser um tigre — a ameaça constante da caça furtiva e a busca incessante pela próxima refeição — surpreendeu Slaght: "As pessoas têm essa ideia dos tigres como criaturas grandes e graciosas. Vê-se fotos deles sentados, lambendo-se, apenas a divertir-se. Mas é difícil. Eles têm vidas curtas e violentas."

Ao longo das suas duas primeiras décadas, o projeto foi pioneiro em métodos não letais de captura de tigres, que seriam replicados por conservacionistas e cientistas em áreas de distribuição de tigres em toda a Ásia, e os dados recolhidos nos levantamentos populacionais do Siberian Tiger Project apoiaram recomendações para novas áreas de reserva, o que acabou por duplicar a quantidade de terras anteriormente protegidas.

Em 1992, a tigresa Lena foi caçada ilegalmente poucos meses após dar à luz quatro filhotes. O Siberian Tiger Project encontrou a sua coleira na neve e resgatou os filhotes órfãos, que estavam escondidos na neve nas proximidades, à espera do regresso da mãe (Dale Miquelle)

A partir de 2010, porém, o livro observa que as organizações estrangeiras passaram a ser alvo de maior suspeita por parte do governo russo, e o Siberian Tiger Project — apoiado pela Wildlife Conservation Society, com sede nos Estados Unidos — perdeu grande parte da sua influência até 2016. (Miquelle chegou a ter a sua entrada na Rússia temporariamente recusada em 2013, escreve Slaght, um incidente que sinalizou o desgaste das relações.)

A situação piorou após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, quando muitas ONGs estrangeiras, incluindo a WWF e o Greenpeace, foram proibidas de operar no país; e após 30 anos a viver no Extremo Oriente russo, Miquelle regressou definitivamente aos EUA.

Em 2022, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o número de tigres no país quase dobrou desde 2010, passando de 390 adultos para 750 indivíduos. Mas os números mais recentes da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), também publicados em 2022, estimam que a população adulta esteja entre 265 e 486, o que considera estável.

A falta de transparência em torno da metodologia do recente censo russo e dos esforços de conservação em curso corre o risco de comprometer os progressos alcançados, afirma Slaght. No entanto, ele está animado ao ver que os governos russo e chinês estão interessados na conservação dos tigres e estão a envolver-se em colaborações transfronteiriças, apontando a Terra dos Grandes Felinos, uma reserva transfronteiriça que une parques nacionais em ambos os países, como um passo positivo para a proteção do habitat dos tigres.

"Eles estão a olhar para a população como um todo, que é exatamente o que é necessário ser feito para que a conservação tenha impacto", acrescenta.

Conexão pessoal

Embora Slaght nunca tenha trabalhado com o Siberian Tiger Project, ele tem uma ligação pessoal com ele. Depois de concluir a licenciatura em língua russa, Slaght serviu no Corpo da Paz e ficou baseado na aldeia de Terney — sede do projeto.

Ele era um dos três estrangeiros na aldeia — os outros eram Miquelle e John Goodrich, um dos gestores do projeto, com quem rapidamente se tornou amigo e frequentemente se juntava no trabalho de campo.

"Eu estava na minha cozinha num sábado de manhã e ouvi um camião lá fora, era o John. Ele disse: 'Queres ir de helicóptero tentar apanhar um tigre?'", recorda Slaght.

Jonathan C. Slaght, na foto, autor de "Tigers Between Empires" (Tigres entre impérios) e atualmente diretor regional do programa da Wildlife Conservation Society para a Ásia temperada (Anna Mason)

Essas primeiras aventuras inspiraram-no a estudar biologia da conservação e levaram-no de volta ao Extremo Oriente da Rússia para realizar seus próprios estudos sobre a coruja-pescadora-de-Blakiston, tema do seu primeiro livro, o premiado “Owls of the Eastern Ice” (Corujas do Gelo Oriental).

Miquelle diz que o sucesso deste livro e a habilidade de Slaght como escritor acabaram por convencê-lo a deixar outra pessoa contar a história. Slaght passou horas a entrevistar Miquelle, que também lhe deu acesso aos seus diários detalhados.

"O Jon fez um trabalho incrível ao dar vida ao nosso projeto", disse Miquelle à CNN num e-mail.

"Gosto especialmente de ler os primeiros capítulos sobre os nossos primeiros anos. Aquele primeiro ano foi sem dúvida o mais difícil da minha vida, mas também foi o que mais aprecio. A emoção de estar num lugar novo, as tarefas incrivelmente difíceis que tínhamos pela frente e, por fim, os sucessos que conseguimos alcançar foram todos tão memoráveis — é ótimo vê-los impressos."

Slaght descreve o livro como uma ode ao trabalho de campo na área da conservação e a uma região que ele ama — e um lembrete para não tomarmos o mundo natural como garantido.

"Uma coisa que não quero que as pessoas tirem do livro é que este é um problema de conservação resolvido. Não é", diz Slaght. "É uma história de sucesso em conservação, mas é necessária uma vigilância constante. Estes felinos mal conseguiram escapar da beira da extinção. É preciso monitorizá-los constantemente para garantir que a situação não fique fora de controlo novamente."