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Autoridades da Madeira pedem "recolha urgente" de peluches da loja Tiger por "risco elevado de asfixia"

Agência Lusa , AG
Há 38 min
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Brinquedos podem ser um "risco significativo para crianças de tenra idade"

A Autoridade Regional das Atividades Económicas da Madeira (ARAE) alertou esta segunda-feira os consumidores para a “recolha urgente” de brinquedos de peluche em forma de coelho, da marca Flying Tiger Copenhagen, devido a um “risco elevado de asfixia”.

Em comunicado, a ARAE precisa que estão em causa os modelos ‘Teddy Bunny Pink’ e ‘Teddy Bunny Blue’, com as referências 3065419 e 3065573, respetivamente, e recomenda a “suspensão imediata da sua utilização”.

A autoridade regional explica que a notificação foi emitida no âmbito do sistema europeu Safety Gate - Sistema de Alerta Rápido para Produtos Perigosos Não Alimentares, através de comunicação da Direção-Geral do Consumidor (DGC).

De acordo com a ARAE, organismo tutelado pela Secretaria Regional de Economia, foi identificado que as orelhas e pernas dos peluches podem destacar-se durante a utilização, podendo também ocorrer a libertação do enchimento interior, o que representa um “risco significativo para crianças de tenra idade”.

“As pequenas partes e o enchimento libertado podem ser colocados na boca, originando risco de asfixia”, refere a autoridade regional, solicitando aos consumidores que possuam estes artigos que suspendam de imediato a sua utilização e procedam à devolução em qualquer loja da marca Flying Tiger Copenhagen.

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A ARAE adianta que mais informações podem ser consultadas na página oficial de recolhas da marca e na plataforma Safety Gate da Comissão Europeia.

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Temas: Tiger Madeira Flying Tiger Asfixia
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