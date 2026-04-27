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Morreu Nedra Talley Ross

CNN , Lianne Kolirin
Há 1h e 53min
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Voz essencial do trio The Ronettes

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Nedra Talley Ross, a última integrante viva do grupo feminino The Ronettes, famoso nos anos 60, faleceu aos 80 anos.

A cantora, que formou o trio musical com as primas Ronnie Spector e Estelle Bennett, morreu na manhã deste domingo, segundo a filha.

Numa publicação no Facebook, na noite deste domingo, Nedra K. Ross escreveu: “Por volta das 08:30 desta manhã, a nossa mãe, Nedra Talley Ross, partiu para estar com o Senhor. Estava em segurança na sua própria cama, em casa, rodeada pela sua família, sabendo que era amada. Obrigada, Senhor.”

Entretanto, uma publicação na página oficial do grupo no Facebook também partilhou a notícia: “É com o coração apertado que partilhamos a notícia da morte de Nedra Talley Ross. Ela foi uma luz para todos os que a conheceram e amaram”.

Nedra Talley Ross, das Ronettes, na 22.ª cerimónia anual de indução no Rock & Roll Hall of Fame, em 2007 (Peter Kramer/Getty Images)
Nedra Talley Ross, das Ronettes, na 22.ª cerimónia anual de indução no Rock & Roll Hall of Fame, em 2007 (Peter Kramer/Getty Images)

“Como membro fundador das Ronettes, ao lado das suas amadas primas Ronnie e Estelle, a voz, o estilo e o espírito de Nedra ajudaram a definir um som que mudaria a música. O seu contributo para a história do grupo e a sua influência marcante viverão para sempre.”

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“Descansa em paz, querida Nedra. Obrigada pela magia.”

Nascida na cidade de Nova Iorque a 27 de janeiro de 1946, Ross formou a banda - originalmente conhecida como Ronnie and the Relatives e mais tarde como The Darling Sisters - com as irmãs Spector e Bennett em 1959. Ross e Bennett começaram por cantar como vocalistas de apoio, enquanto Spector assumiu a voz principal.

Só alcançaram a fama em 1963, depois de assinarem com o produtor musical Phil Spector, criador do estilo “Wall of Sound” dos anos 1960. “Be My Baby”, o seu primeiro single com Spector, foi um grande sucesso. Entre os seus outros êxitos contam-se: “Baby I Love You”, “Walking in the Rain” e “Do I Love You?”.

Tiveram também um enorme sucesso no Reino Unido e partilharam o palco com artistas como os Rolling Stones e Eric Clapton and the Yardbirds. Abriram os concertos da última digressão dos Beatles pelos Estados Unidos, em 1966.

O grupo separou-se em 1967. Logo de seguida, Ronnie casou com Phil Spector, com quem teve uma relação conturbada. Divorciaram-se em 1974.

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As Ronettes foram incluídas no Rock and Roll Hall of Fame em 2007, dois anos antes da morte de Bennett. Spector faleceu em 2022.

A cerimónia de atuação dessa noite foi conduzida por Keith Richards, dos Rolling Stones. Ao recordar o seu primeiro encontro com o trio em 1964, disse: "Tocaram-me o coração naquele instante e continuam a tocá-lo até hoje."

No seu discurso de agradecimento, nessa noite, Ross falou sobre o “sonho” que ela e as primas tinham desde a adolescência.

“Tínhamos um sonho, mas para ter um sonho, é preciso pessoas que nos apoiem. No nosso caso, a minha mãe bateu de porta em porta quando as pessoas não queriam contratar e conseguiu colocar sob contrato três jovens bonitas, dizendo que mudariam de ideias mais tarde. Agradeço-lhe por isso - Deus sabe o que fez.”

Continuou a agradecer a Jesus por lhe ter salvado a vida através de uma cirurgia de coração aberto, bem como a outras pessoas, incluindo o seu marido, Scott Ross, e os seus quatro filhos.

“O mundo do entretenimento pode ser ótimo, mas também pode ser mau”, afirmou. “No nosso caso, tínhamos uma família que nos deu uma base sólida para nos ajudar a estabilizar num mundo muito difícil e louco. Foi uma época divertida. Agradeço a Deus.”

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Brandon Griggs contribuiu para esta reportagem

Temas: The Ronettes Nedra Talley Ross Música
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