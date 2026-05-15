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Um dos criminosos mais conhecidos da Irlanda é candidato ao lugar do ex-ministro das Finanças

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 23min
O candidato independente Gerard Hutch chega ao RDS, a Royal Dublin Society, após os eleitores terem votado nas eleições irlandesas em Dublin, no domingo, 1 de dezembro de 2024. (Foto AP/Peter Morrison)

Apesar de um histórico que em nada abona a seu favor, "The Monk" esteve perto de conquistar um lugar parlamentar nas eleições gerais de 2024

Gerry “The Monk” Hutch, uma das figuras mais conhecidas do submundo do crime na Irlanda, voltou a lançar-se na corrida a um lugar no parlamento irlandês, numa eleição intercalar em Dublin marcada para 22 de maio. O lugar ficou vago após a saída do antigo ministro das Finanças, Paschal Donohoe, que abandonou a política no final do ano passado para assumir funções no Banco Mundial.

Segundo o Financial Times, o contraste entre os dois candidatos dificilmente poderia ser maior. Donohoe, ligado ao partido Fine Gael, construiu uma carreira política de duas décadas e presidiu ao Eurogrupo. Já Hutch, de 63 anos, é um gângster condenado, associado a uma das famílias criminosas mais conhecidas da Irlanda e com um passado marcado por penas de prisão por crimes como assalto, agressão e posse de bens roubados.

Em 2023, foi absolvido num processo relacionado com uma tentativa de assassinato do seu rival Daniel Kinahan, detido no mês passado no Dubai. Embora continue a ser apontado como principal suspeito, o agora candidato continua a negar envolvimento em dois assaltos a bancos altamente mediáticos ocorridos nas décadas de 1980 e 1990.

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Atualmente, Hutch passa grande parte do tempo em Lanzarote, em Espanha, onde continua sob investigação por alegado branqueamento de capitais. As autoridades espanholas congelaram, inclusive, os seus bens no país.

Apesar de um histórico que em nada abona a seu favor, Hutch esteve perto de conquistar um lugar como deputado nas eleições gerais de 2024. O regresso do candidato independente acontece dois anos depois pelo mesmo circulo eleitoral. 

De volta à política, Hutch tem apostado, sobretudo, numa campanha online. O próprio explicou que prefere isso a andar de porta em porta a “incomodar” os eleitores. O slogan escolhido é “Se quer mudança, vote diferente”.

Apesar de ainda estar no início de campanha, "The Monk" já escolheu um dos seus principais focos. Durante uma intervenção num clube de boxe que ajudou a fundar, o candidato defendeu que imigrantes ilegais deveriam ser colocados em campos de internamento, embora admita aceitar imigrantes “genuínos”.

Embora a vontade de mudar de vida seja muita, os indicadores não são positivos para o irlandês. Segundo uma sondagem publicada esta sexta-feira, Hutch surge em terceiro lugar com 14% das intenções de votos, atrás de Janice Boylan, do partido Sinn Féin, com 21%, e de Daniel Ennis, dos Social Democrats, com 18%,

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Também nas plataformas de apostas Hutch surge com hipóteses reduzidas de vitória. No Polymarket, Daniel Ennis conta com 67% de probabilidade de vencer, enquanto Hutch aparece com apenas 7%.

Nas eleições legislativas de 2024, Hutch ficou muito próximo de conquistar um lugar no parlamento, acabando por ser ultrapassado por Marie Sherlock, do Partido Trabalhista. Para vencer agora, precisará de alcançar mais de 50% dos votos, uma fasquia considerada elevada para um candidato considerado polarizador.

Temas: The Monk Gerry “The Monk” Hutch Irlanda Candidato Criminoso
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