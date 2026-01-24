Trump revela novos detalhes sobre a arma secreta usada para capturar Nicolás Maduro

CNN Portugal , JGR
Há 1h e 20min
Donald Trump (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

O presidente dos EUA descreveu como uma nova tecnologia inutilizou os sistemas de defesa russos e chineses na Venezuela e provocou sintomas físicos severos na guarda pessoal do ditador

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, confirmou que as forças especiais norte-americanas utilizaram uma nova arma secreta durante a operação especial que resultou na captura de Nicolás Maduro, em Caracas, apelidando-a numa entrevista ao New York Post de "The Discombobulator". 

Segundo Trump, a tecnologia foi decisiva para anular as defesas inimigas sem registo de baixas entre as forças dos EUA. O dispositivo, alega o presidente, "fez com que o equipamento não funcionasse" no momento em que os helicópteros norte-americanos chegaram à capital venezuelana, a 3 de janeiro, para deter Maduro e a sua mulher, Cilia Flores, sob acusações de tráfico de droga e armas.

"O Discombobulator. Não estou autorizado a falar sobre isso", começou por dizer Trump na Sala Oval, acabando mais tarde por revelar alguns detalhes operacionais. 

"Eles nunca conseguiram disparar os seus rockets. Tinham rockets russos e chineses e nunca conseguiram lançar um único. Nós entrámos, eles carregaram nos botões e nada funcionou. Estavam prontos para nos receber", garantiu o presidente.

Relatos de "ondas sonoras" e colapso físico

A utilização desta tecnologia surge associada a relatos de que a administração Biden teria adquirido armas de energia pulsada, suspeita de causar o chamado "Síndrome de Havana". Embora os detalhes técnicos permaneçam classificados, os testemunhos recolhidos no terreno descrevem um cenário de incapacitação física quase imediata.

Membros da segurança de Maduro relataram sintomas severos durante a incursão. "De repente, todos os nossos sistemas de radar desligaram-se sem explicação", recordou um dos guardas do ex-líder venezuelano. "A coisa seguinte que vimos foram drones, muitos drones, a voar sobre as nossas posições. Não soubemos como reagir".

O relato das testemunhas sugere que a arma foi direcionada especificamente contra a guarda de honra. "A dada altura, lançaram algo. Não sei como descrever. Foi como uma onda sonora muito intensa. De repente, senti como se a minha cabeça estivesse a explodir por dentro", descreveu uma testemunha ocular.

Os efeitos descritos incluem hemorragias nasais e vómitos de sangue. "Caímos no chão, incapazes de nos mover. Nem nos conseguíamos levantar depois daquela arma sónica ou o que quer que fosse", acrescentou a fonte citada.

A operação acabaria por se tornar um enorme sucesso para as forças armadas dos Estados Unidos, que conseguiram capturar o presidente venezuelano juntamente com a sua mulher, sem sofrer qualquer baixa. 

Nicolás Maduro, de 63 anos, encontra-se atualmente detido numa prisão federal em Brooklyn, Nova Iorque, a aguardar julgamento por narcoterrorismo.

Entretanto, Delcy Rodríguez, antiga vice-presidente, assumiu funções como líder interina da Venezuela. Sobre a nova liderança em Caracas, Trump mostrou-se otimista: "Temos uma ótima relação com a nova presidente. Ela tem sido fantástica".

Temas: The Discombobulator Donald Trump Nicolás Maduro Arma secreta Colapso físico

Relacionados

Trump irrita aliados ao afirmar que as tropas da NATO "ficaram um pouco afastadas" das linhas da frente no Afeganistão

A crise da Gronelândia com Trump mudou para sempre a relação entre os EUA e a Europa

Europa

Trump revela novos detalhes sobre a arma secreta usada para capturar Nicolás Maduro

Há 1h e 20min

GUERRA AO MINUTO | Zelensky fala em negociações "construtivas" com os russos. Negociações continuam no próximo domingo

Há 3h e 24min
03:08

"Vamos andar sempre nestas reuniões porque Putin já percebeu muito bem como lidar com Trump"

Hoje às 15:54
02:17

"Depois de seis reuniões, até podemos perguntar o que há para dizer de novo nesta sétima"

Hoje às 15:51
Mais Europa

Mais Lidas

Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Ontem às 19:49

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Ontem às 07:00

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Hoje às 09:01

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Ontem às 20:29

"Foi embaraçoso para todos": DJ conta como foi o momento da dança de Brooklyn Beckham e a mãe no casamento

Hoje às 11:26

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

Hoje às 15:23

João Cotrim de Figueiredo lança movimento cívico e garante que não vai votar em Ventura

Ontem às 22:17

Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas

Ontem às 10:28

Depressão Ingrid: cerca de 3.800 casas sem energia elétrica em várias zonas do país

Ontem às 19:43

Exclusivo. As revelações do relatório confidencial das dívidas da FPF à Segurança Social

Ontem às 20:45