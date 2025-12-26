Morreu Perry Bamonte

CNN Portugal , MJC
26 dez 2025, 21:28
Perry Bamonte (Getty Images)

Guitarrista e teclista dos The Cure tinha 65 anos

O músico Perry Bamonte, guitarrista e teclista dos The Cure, morreu aos 65 anos, em casa, durante o Natal. 

Os The Cure confirmaram a morte de Bamonte "após uma breve doença", na página oficial da banda, esta sexta-feira, recordando as suas contribuições para o grupo durante as suas duas passagens pela banda, primeiro de 1990 a 2005 e depois de 2022 até agora. “Calmo, intenso, intuitivo, constante e extremamente criativo, ‘Teddy’ foi uma parte vital e calorosa da história dos Cure”, lê-se no comunicado. "Sentiremos muito a sua falta", dizem os músicos.

Nascido em Londres em 1960, Perry Archangelo Bamonte entrou no mundo dos Cure como parte da sua equipa de estrada em 1984, através do seu irmão Daryl, que era o gestor da digressão da banda. Tornou-se assistente pessoal e técnico de guitarra do vocalista Robert Smith antes de se juntar oficialmente à equipa dos The Cure em 1990, após a saída do teclista Roger O'Donnell.

"A cuidar da banda de 1984 a 1989, tornou-se membro a tempo inteiro dos Cure em 1990, tocando guitarra, baixo de seis cordas e teclado nos álbuns ‘The Wish’, ‘Wild Mood Swings’, ‘Bloodflowers’, 'Acoustic Hits' e 'The Cure', bem como realizando mais de 400 espectáculos ao longo de 14 anos", diz o comunicado.

No álbum de maior sucesso comercial dos The Cure, “Wish”, Bamonte tocou baixo de seis cordas e teclados em sucessos como “Friday, I'm in Love”, “A Letter to Elise” e “High”.

Bamonte deixou o grupo em 2005, depois de Smith ter reconfigurado os Cure como um trio, e em 2012 juntou-se à banda Love Amongst Ruin antes de voltar a juntar-se aos The Cure para a sua entrada no Rock and Roll Hall of Fame em 2019.

"Voltou a juntar-se aos Cure em 2022, fazendo mais 90 espectáculos, alguns dos melhores da história da banda, culminando com o concerto “The Show of a Lost World” em Londres, a 1 de novembro de 2024", recordam os The Cure.

Perry Bamonte deveria participar na próxima digressão da banda, que tem passagem marcada pelo North Festival, no Porto, a 7 de junho.

Temas: The Cure Perry Bamonte

