Está a pensar fumar marijuana como fazia em adolescente? Cuidado, leia este artigo primeiro porque já nada é o que era

Há 1h e 26min

Os níveis de THC ou delta-9-tetrahidrocanabinol, o principal composto psicoativo da canábis, aumentaram drasticamente ao longo dos anos - de cerca de 4% na década de 1970 para mais de 20% atualmente

NOTA DO EDITOR: Sanjay Gupta fala-nos da "corrida verde" liderada por mulheres que tem acontecido desde que Oklahoma legalizou a marijuana medicinal.

Era um aniversário marcante (um daqueles que terminam com um zero) e eu estava a deliciar-me com a beleza natural deslumbrante do Colorado durante uma visita de uma semana. O meu marido reservou um jantar para o dia especial num restaurante ao longo das margens do rio Roaring Fork, em Glenwood Springs, seguido de música ao vivo no jardim do nosso hotel histórico.

Que melhor noite para experimentar algo que não fazia há décadas?

O meu marido, Ben, e eu tínhamos ido mais cedo a um dispensário legal de canábis, uma opção inimaginável quando éramos adolescentes.

Naqueles tempos, a erva era comprada clandestinamente a amigos de amigos e fazia-se o possível para não ser apanhado. Os riscos eram elevados: A posse, mesmo de pequenas quantidades, podia ser considerada um crime, resultando em multas, liberdade condicional ou uma grave pena de prisão.

Visitar um dispensário legal de marijuana foi a primeira vez que o meu marido, Ben, e eu visitámos. (Sandee LaMotte)

Não fumei erva muitas vezes na minha juventude e não o faço muito desde então - a erva só me dá sono. Qual é a piada disso? Por isso, quando o empregado da loja do Colorado aceitou o meu pedido, fiquei perplexa. Fiquei a olhar para os quatro grandes ecrãs na parede- semelhantes a menus de restaurantes de fast-food- enquanto ela me dizia como cada tipo de canábis produzia uma resposta diferente.

"Queres uma pedrada no corpo ou na cabeça?", perguntou. Fiquei a olhar para ela sem saber o que fazer. "Queres relaxar ou ficar com energia?" Expliquei a minha história com a erva. Eu não queria adormecer, mas será que energizar significava estar nervoso? Isso também não me pareceu divertido.

"Muito bem, vamos optar por um híbrido. Terás o melhor dos dois mundos", decidiu.

Saí de lá com uma pequena lata de charros pré-enrolados (graças a Deus, porque as minhas capacidades de enrolar já tinham desaparecido há muito) e estava pronto para a minha aventura de aniversário.

'Pode-se morrer por fumar erva?'

O jantar estava delicioso, quase tão delicioso como os raios dourados do pôr do sol que brilhavam sobre o rio. Em breve chegou a altura do próximo capítulo da minha celebração. Tirei um pequeno charro da lata e acendi-o, inalando o fumo para os meus pulmões. "Espera aí!", disse a mim própria, tentando o meu melhor para não tossir e falhando. Canalizando o meu eu mais jovem, dei mais duas passas, segurando-as durante mais tempo de cada vez.

Entreguei o charro ao Ben. Deu uma pancada, tossiu e devolveu-o. Deu mais um - ou talvez dois? - e devolvi-o. Decidiu apagá-lo.

"Sinto-me como uma criança outra vez!", disse eu com um risinho enquanto entrávamos no hotel para nos mudarmos antes do concerto. Quando chegámos ao quarto, eu já estava definitivamente alterada. "Olha, está tudo a parecer como num filme em 3D", disse eu ao Ben. "Estás a ver isto?".

De repente, a diversão parou. Depois de uma corrida até à casa de banho, passei a hora seguinte a despedir-me do meu caro jantar de aniversário. Acabei por tropeçar na cama e caí para o lado. O tempo passou. Ou será que sim?

O Ben inclinou-se e abanou-me. "Estás a respirar? Não sei! Vou chamar o 112". Acordei o tempo suficiente para perguntar o ridículo: "Não, espera, antes de ligares, faz uma pesquisa: 'Pode morrer-se por fumar erva?'". Eu não morri.

Aqui estou eu ao pequeno-almoço no dia seguinte à "celebração" do meu aniversário. (Sandee LaMotte)

A potência da erva subiu em flecha

Passaram mais de uma dúzia de anos desde aquela noite malfadada e, olhando para trás, é difícil acreditar que não fazia ideia de que os dias em que se partilhava um charro inteiro para obter uma moca decente tinham passado à história.

Hoje, como principal redatora da CNN sobre a marijuana, sei que os níveis de THC ou delta-9-tetrahidrocanabinol, o principal composto psicoativo da canábis, aumentaram drasticamente ao longo dos anos - de cerca de 4% na década de 1970 para mais de 20% atualmente.

"Até se pode comprar canábis em dispensários com um teor de THC de 35%", afirma o Deepak Cyril D'Souza, Professor de Psiquiatria Vikram Sodhi '92 e diretor do Yale Center for the Science of Cannabis and Cannabinoids em New Haven, Connecticut.

Os concentrados de canábis, como a cera, a colofónia, o shatter e o óleo de haxixe, podem ter níveis de THC entre 60% e 90%, e "mesmo para os produtos que estão rotulados, há alguma preocupação quanto à exatidão. É algo de que os consumidores devem estar conscientes", acrescenta D'Souza.

O impacto desse aumento de potência vai muito além de um boomer tolo e inculto deitado numa cama de hotel do Colorado, preocupado com a possibilidade de morrer enquanto está pedrado.Para um número crescente de pessoas, a erva de alta potência pode ser devastadora.

Os níveis de THC na canábis aumentaram de cerca de 4% na década de 1970 para mais de 20% atualmente. (Olena Ruban/Moment RF/Getty Images)

Uma ligação entre a dependência e o agravamento da saúde mental

Cerca de três em cada dez pessoas nos Estados Unidos que consomem a marijuana mais potente de hoje em dia têm um distúrbio de consumo de canábis, o termo médico para a dependência da marijuana.

De acordo com a Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Administração dos Serviços de Abuso de Substâncias e de Saúde Mental), ou SAMHSA, uma em cada seis crianças tornar-se-á dependente quando o consumo de marijuana ocorrer antes dos 18 anos.

De facto, o risco de dependência é quatro vezes maior quando se utiliza cannabis de alta potência em comparação com a cannabis de baixa potência, de acordo com uma revisão de estudos de setembro de 2022.

Os produtos de menor potência têm normalmente 5 a 10 miligramas por grama de THC, disse-me por correio eletrónico o coautor do estudo, Tom Freeman, professor do departamento de psicologia e diretor do Grupo de Dependência e Saúde Mental da Universidade de Bath, no Reino Unido.

Considera-se que as pessoas são viciadas em erva quando têm uma vontade forte e incontrolável de consumir, têm de adicionar mais para obter o mesmo efeito, continuam a consumir apesar dos problemas de saúde, profissionais ou sociais e tentam deixar de fumar mas não conseguem.

De acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Drogas, o uso diário ou quase diário tem maior probabilidade de levar à dependência. O historial familiar de toxicodependência e o tempo de consumo de marijuana também podem ter um papel importante.

À medida que aumenta o consumo de erva potente, aumentam também os casos de psicose associada à marijuana, de acordo com o relatório de setembro de 2022. A psicose é uma perda de contacto com a realidade que pode ser caracterizada por ouvir vozes e ter delírios.

O risco de sofrer um distúrbio psicótico quadruplica quando a erva altamente potente é consumida diariamente, segundo o estudo. Isto é irónico, porque os médicos prescrevem frequentemente canábis medicinal para a ansiedade, depressão, perturbação de stress pós-traumático ou PTSD, e outras condições de saúde mental, disse D'Souza.

No entanto, duas análises recentes da investigação de referência existente- uma das quais em coautoria com D'Souza - concluíram que o uso de marijuana medicinal ou recreativa para essas doenças não ajuda em nada.

A erva também não melhorou outras condições de saúde mental, como a anorexia nervosa, a perturbação bipolar ou perturbações psicóticas como a esquizofrenia.

Em indivíduos com elevado risco de perturbações bipolares ou psicóticas - tais como pessoas com antecedentes familiares - os estudos mostraram que o consumo de marijuana aumenta o risco de pensamentos suicidas e de desenvolvimento de uma perturbação psicótica ou de saúde mental.

O consumo de erva após o início de uma doença mental pode aumentar a probabilidade de recaída. O consumo mais frequente de marijuana também prejudica a memória de trabalho do cérebro, o que pode levar a problemas de segurança, comunicação e sucesso profissional, segundo um estudo de 2025.

O consumo de marijuana durante a adolescência é perigoso

Os especialistas afirmam que o consumo de marijuana durante a adolescência e a idade adulta jovem é especialmente preocupante, uma vez que pode interferir com a memória, a cognição e o crescimento do cérebro numa altura crítica do desenvolvimento natural do adolescente.

O uso durante a adolescência pode "causar uma perda permanente de QI de até 8 pontos", diz o site da SAMHSA. "Estes pontos de QI não voltam, mesmo depois de deixar de fumar marijuana."

O consumo excessivo de marijuana por adolescentes e jovens adultos com perturbações do humo r- como a depressão e a perturbação bipolar- está também associado a um risco acrescido de auto-mutilação, tentativas de suicídio e morte.

De acordo com um inquérito nacional de 2025, 8% dos alunos do oitavo ano, 16% dos alunos do décimo ano e 26% dos alunos do décimo segundo ano referiram ter consumido marijuana nos últimos 12 meses.

"Muitas pessoas acreditam que a marijuana é natural e, portanto, segura", explica-me anteriormente o Robert Page II, professor de farmácia clínica e medicina física na Escola de Farmácia e Ciências Farmacêuticas Skaggs da Universidade do Colorado, em Aurora.

"Trata-se de um medicamento psicotrópico, pelo que terá efeitos psicotrópicos", afirma Page, que presidiu ao grupo de redação médica da declaração científica de 2020 da American Heart Association sobre a marijuana.

"Se tiver problemas psiquiátricos subjacentes, saiba que tem de ser transparente com o seu prestador de cuidados de saúde e informá-lo se está a utilizar este medicamento de forma médica ou recreativa."

Uma série de outros impactos na saúde

Os riscos vão muito para além do desenvolvimento cognitivo e da saúde mental. A investigação da última década mostrou que os utilizadores frequentes de marijuana potente correm o risco de sofrer acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco.

Os consumidores regulares de marijuana têm quase 25% mais probabilidades de necessitar de cuidados de emergência e de hospitalização do que os não consumidores. Os utilizadores de erva que vão às urgências ou que são hospitalizados têm um risco 72% maior de demência em comparação com a população em geral, de acordo com um estudo de 2025.

As mulheres grávidas que usam marijuana para aliviar as náuseas estão a pôr em risco o desenvolvimento dos seus bebés. Estudos anteriores demonstraram que o consumo de marijuana durante a gravidez está associado a baixo peso à nascença, impulsividade, hiperatividade, dificuldades de atenção e outros problemas cognitivos e comportamentais nas crianças, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

Existe mesmo uma relação com o autismo. As mulheres que consumiram erva durante a gravidez tinham 1 ½ vezes mais probabilidades de ter um filho com autismo, segundo um estudo anterior.

O consumo excessivo de marijuana está associado a uma condição de vómito bizarra chamada "scromiting". (Tunatura/iStockphoto/Getty Images)

O vício em erva potente também está ligado a um distúrbio bizarro que a Internet apelidou de "scromiting", devido à combinação de gritos e vómitos altos.

"Estão a contorcer-se, a segurar o estômago, a queixar-se de dores abdominais muito fortes e de náuseas", conta-me anteriormente o Sam Wang, especialista em medicina de emergência pediátrica e toxicologista do Children's Hospital Colorado.

Esta doença invulgar está a aumentar nos Estados Unidos, segundo os especialistas, com os serviços de urgência a receberem cada vez mais utilizadores habituais de canábis, incluindo adolescentes.

Um estudo de 2021 revelou um aumento de 29% nas visitas ao serviço de urgência desde que a marijuana foi legalizada no Colorado. Mais de um terço dos casos de vómitos ocorreram em pessoas com 25 anos de idade ou menos.

Seja um consumidor informado

A ciência não está aí para "apanhar" a canábis, dizem os especialistas. No entanto, à medida que cada vez mais estados legalizam a erva, os investigadores têm conseguido estudar o impacto da canábis na saúde num contexto real, e os resultados nem sempre são positivos.

Para aqueles que consomem doses baixas ocasionalmente, há boas notícias- os perigos da marijuana são mais evidentes quando as pessoas consomem diariamente ou quase diariamente.

Isso não significa que não haja risco, especialmente com as atuais estirpes altamente potentes. "Embora possa haver milhares, talvez milhões, de pessoas que consomem cannabis esporadicamente, em quantidades muito modestas e não sofrem efeitos adversos, também sabemos de pessoas que consumiram cannabis algumas vezes e sofreram efeitos adversos catastróficos que alteraram a trajetória das suas vidas para sempre", refere D'Souza.

O aumento dramático da potência pode não ser claro para os consumidores, receiam os especialistas, especialmente para aqueles que, como eu, não consumiram erva nos últimos anos (ou décadas).

Embora a leitura do rótulo de um produto num dispensário onde a marijuana é vendida legalmente possa indicar a "potência exata" do THC, o mesmo não acontece necessariamente em lojas não licenciadas ou ilegais.

"As pessoas que compram cannabis ilegalmente podem não ter acesso a informações fiáveis sobre a potência do produto que estão a consumir", afirma Freeman.

Além disso, certos tipos de canábis são normalmente muito mais fortes do que outros, dizem os especialistas. Os extratos de cannabis, por exemplo, são normalmente mais potentes do que as flores de cannabis.

Apesar de as pessoas tentarem ajustar o seu consumo, "por exemplo, adicionando menos canábis ao charro ou inalando menos profundamente", estes esforços não funcionam completamente, diz Freeman.

"Os produtos de maior potência continuam a fornecer uma dose maior de THC aos consumidores do que os produtos de menor potência." Gostava de ter sabido tudo isto quando decidi voltar a experimentar a marijuana depois de anos de abstinência.

Teria limitado a minha ingestão a apenas uma baforada e teria realmente desfrutado do meu aniversário em vez de me abraçar a um trono de porcelana. Mas talvez seja melhor assim.

Afinal de contas, a história arranca sempre uma grande gargalhada nas festas- isso vale alguma coisa, certo?