Provoca 50 mil euros em estragos, grava tudo e publica o vídeo. Acabou detida

Há 1h e 10min

Mulher também agrediu funcionários de um outro estabelecimento

Uma mulher de 27 anos foi detida na semana passada, em Leiria, por ser suspeita dos crimes de dano qualificado e ofensas à integridade física, anunciou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública.

A PSP explicou que a arguida foi detida em flagrante delito depois de provocar estragos nas instalações e agredir funcionários de uma loja dos CTT.

A “mesma mulher havia provocado elevados danos nas instalações do concessionário Tesla” e danificado vários veículos expostos, ascendendo os prejuízos estimados a cerca de 50 mil euros.

“A investigação permitiu ainda apurar que a própria suspeita registou em vídeo a sua atuação e divulgou essas imagens através de uma rede social”, referiu a PSP, acrescentando que presente a primeiro interrogatório judicial à arguida foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas, três vezes por semana, em posto policial.